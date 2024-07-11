    Новости

    Первый трейлер НФ-триллера «Платформа 2»

    11 июля 2024
    Фото аватара
    11.07.2024
    516
    0 минут на чтение
    Первый трейлер НФ-триллера «Платформа 2»

    Netflix опубликовал трейлер второй части испанского научно-фантастического триллера «Платформа».

    Действие разворачивается в многоуровневой тюрьме под названием «Яма», заключенные которой борются за выживание. Еду опускают сверху, а это означает, что на обитателям уровней почти ничего не достается.

    Режиссером вновь выступает Гальдер Гастелу-Уррутия. А главные роли исполняют Милена Смит и Ховик Кеучкерян, а также Наталия Тена («Игра престолов») и Оскар Хаэнада.

    Напомним, в 2019 году первая «Платформа» заняла пятое место среди самые популярных иностранных фильмов на Netflix.

    Премьера состоится 4 октября.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Черновик 1082
    0
    12073
    К черту сюжет, даешь комедию! Обзор третьего сезона «Коносубы»

    Лучший пародийный исэкай «Этот замечательный мир!» вернулся и стал еще громче и смешнее.

    «Воображаемый друг»: ничто не истинно, всё дозволено 6
    0
    27167
    Аниме «Воображаемый друг» от учеников Миядзаки: ничто не истинно, всё дозволено

    Достойный представитель недавнего тренда на кино про воображаемых друзей.

    1
    0
    68798
    Обзор аниме «Подземелье вкусностей»: кулинарное фэнтези, разжигающее аппетит

    Новый шедевр от студии Trigger, который мы не рекомендуем пропускать!

    Лучшие сериалы 2024 года: первое полугодие 3
    0
    86960
    Лучшие сериалы 2024 года: первое полугодие

    Выпадение радиоактивных осадков, Радиоактивные люди и прочие нерадиоактивные паразиты

    Фейковые сценарии: откуда они берутся и почему в них верят 11
    0
    135187
    Фейковые сценарии: откуда они берутся и почему в них верят

    Подделки, розыгрыши и очень убедительные утечки

    Лучшие книги 2024 года: первое полугодие 10
    0
    183254
    Лучшие книги 2024 года: первое полугодие

    «Секретный Сандерсон», возвращение во вселенную Vita Nostra, фэнтезийный Йен Макдональд, биография Терри Пратчетта и другие книги

    «Территория чудовищ»: герметичный стимпанк о мутировавшей Сибири
    0
    197219
    «Территория чудовищ»: герметичный стимпанк о мутировавшей Сибири

    Чем интересен новый роман о Транссибирском экспрессе посреди Великого Сибирского Запустенья.

    Художник Богдан Резуненко: мрак, хтонь и космические ведьмы 3
    0
    296286
    Художник Богдан Резуненко: мрак, хтонь и космические ведьмы

    Беседа с художником об увлечении гримдарком, преимуществах фриланса и о том, зачем превращать творчество в рутину

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить