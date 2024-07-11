Первый трейлер НФ-триллера «Платформа 2»

Netflix опубликовал трейлер второй части испанского научно-фантастического триллера «Платформа».

Действие разворачивается в многоуровневой тюрьме под названием «Яма», заключенные которой борются за выживание. Еду опускают сверху, а это означает, что на обитателям уровней почти ничего не достается.

Режиссером вновь выступает Гальдер Гастелу-Уррутия. А главные роли исполняют Милена Смит и Ховик Кеучкерян, а также Наталия Тена («Игра престолов») и Оскар Хаэнада.

Напомним, в 2019 году первая «Платформа» заняла пятое место среди самые популярных иностранных фильмов на Netflix.

Премьера состоится 4 октября.