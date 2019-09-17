Первый трейлер триллера «Высокая зелёная трава» по повести Стивена Кинга и Джо Хилла

Netflix выпустил первый трейлер «Высокой зелёной травы» (In the Tall Grass) — хоррора по одноимённой повести Стивена Кинга и его сына Джо Хилла. Получилось очень жутко!

Фильм поставил Винченцо Натали («Куб», «Химера» два эпизода «Ганнибала»), а главную роль исполнил Патрик Уилсон, известный по ролям в «Хранителях» Снайдера и триллерам «Астрал». Ранее сообщалось, что авторы планировали позвать звезду «Мира Дикого Запада» Джеймса Марсдена. В картине также сыграли Лейсла Де Оливейра и Эйвери Уиттед.

Оригинальная повесть, опубликованная в 2012 году, рассказывала о Кэле и Бекки, брате и сестре, которые путешествуют по стране на автомобиле. Они останавливаются у огромного поля высокой травы, поскольку услышали крик маленького мальчика. Кэл и Бекки решают спасти ребёнка и бросаются в траву, но в какой-то момент понимают, что не только заблудились, а ещё и потеряли друг друга.

Фильм выйдет на Netflix 4 октября.