Первый трейлер «Тёмный начал» по романам Филипа Пулмана — с Дафни Кин и Джеймсом Макэвоем Кот-редактор 17.05.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение HBO и BBC выпустили трейлер первого сезона сериала «Тёмные начала» — экранизации одноимённой трилогии Филипа Пулмана. В ролике осветили некоторые события первой книги и, что самое главное, показали, как будут выглядеть деймоны — магические существа, связанные с каждым человеком. Главную роль в шоу исполнит Дафни Кин («Логан»). Она играет девочку Лиру Белакву, вокруг которой развивается действие книг. Лира отправляется на поиски похищенного друга и в результате раскрывает зловещий заговор, ведущий к зловещей организацией, что занимается поисками и извлечением Пыли — магической субстанции. Кроме неё, в сериале появятся Джеймс МакЭвой, Кларк Питерс, Лин Мануэль-Миранда, Рут Уилсон, Уилл Кин и другие. Режиссером выступает Том Хупер («Король говорит»). Над сериалом работают студии HBO и «Би-би-си», шоу называют одним из самых дорогих в истории канала «Би-би-си». Точная дата выхода первого сезона неизвестна, но сериал уже продлили на второй сезон. «Тёмные начала» Филипа Пулмана — это фэнтезийная трилогия, начавшая выходить в 1995 году. Цикл рассказывает о приключениях девочки, которая узнаёт, что её мир связан с другими параллельными мирами. Несмотря на то, что книги Пулмана традиционно относят к подростковому фэнтези, автор поднимает серьёзные вопросы о роли религии и церкви в жизни человека. Читайте также «Тёмные начала». Мир Филипа Пулмана 18.03.2018 Познакомьтесь с удивительными параллельными мирами, персонажами и магическими предметами из трилогии «Тёмные начала». А также почитайте о символизме, который Пулман заложил в свои романы. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: