Первый трейлер «Тёмный начал» по романам Филипа Пулмана — с Дафни Кин и Джеймсом Макэвоем

HBO и BBC выпустили трейлер первого сезона сериала «Тёмные начала» — экранизации одноимённой трилогии Филипа Пулмана. В ролике осветили некоторые события первой книги и, что самое главное, показали, как будут выглядеть деймоны — магические существа, связанные с каждым человеком.

Главную роль в шоу исполнит Дафни Кин («Логан»). Она играет девочку Лиру Белакву, вокруг которой развивается действие книг. Лира отправляется на поиски похищенного друга и в результате раскрывает зловещий заговор, ведущий к зловещей организацией, что занимается поисками и извлечением Пыли — магической субстанции.

Кроме неё, в сериале появятся Джеймс МакЭвой, Кларк Питерс, Лин Мануэль-Миранда, Рут Уилсон, Уилл Кин и другие. Режиссером выступает Том Хупер («Король говорит»). Над сериалом работают студии HBO и «Би-би-си», шоу называют одним из самых дорогих в истории канала «Би-би-си».

Точная дата выхода первого сезона неизвестна, но сериал уже продлили на второй сезон.

«Тёмные начала» Филипа Пулмана — это фэнтезийная трилогия, начавшая выходить в 1995 году. Цикл рассказывает о приключениях девочки, которая узнаёт, что её мир связан с другими параллельными мирами. Несмотря на то, что книги Пулмана традиционно относят к подростковому фэнтези, автор поднимает серьёзные вопросы о роли религии и церкви в жизни человека.