Первый трейлер Upload — фантастической комедии о загрузке сознания в компьютер

Amazon представил первый трейлер сериала Upload («Загрузка») — фантастической комедии о переносе сознания человека в виртуальное окружение.
Сюжет шоу разворачивается в ближайшем будущем, когда люди, близкие к смерти, могут «загружать» своё сознание в виртуальное окружение. Нора — не слишком успешная сотрудница службы, которая работает с роскошным сервисом цифрового посмертия Lakeview. Когда машина её парня и коллеги Нейтана попадает в аварию, Нора загружает его сознание в собственный виртуальный мир.
Шоураннер проекта — Грег Дэниелс, создатель комедийных «Офиса» и «Парки и зоны отдыха». Главную роль исполнил Робби Аммел.
Все эпизоды выйдут 1 мая на Prime Video.
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