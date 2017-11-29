Дорогие друзья!

Мы рады представить вам первого гостя в нашем ток-шоу «Мир фантастики Live». Им стал польский писатель-фантаст Роберт М. Вегнер, автор цикла в жанре тёмного фэнтези «Сказания Меекханского пограничья»! В своё время мы публиковали рецензии на его романы:

В связи с этим наша передача начнётся не как обычно, а в пятницу 13:30 по московскому времени, не опаздывайте. На стриме мы планируем задать писателю несколько вопросов от читателей, так что не стесняйтесь писать их в комментариях!

А увидеть писателя-фантаста лично вы сможете 30 ноября с 19:00 по 20:00 на Московской ярмарке non/fiction в «ЛиткаФе» (Центральный дом художника).