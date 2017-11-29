Дорогие друзья!

Мы рады представить вам первого гостя в нашем ток-шоу «Мир фантастики Live». Им стал польский писатель-фантаст Роберт М. Вегнер, автор цикла в жанре тёмного фэнтези «Сказания Меекханского пограничья»! В своё время мы публиковали рецензии на его романы:

В связи с этим наша передача начнётся не как обычно, а в пятницу 13:30 по московскому времени, не опаздывайте. На стриме мы планируем задать писателю несколько вопросов от читателей, так что не стесняйтесь писать их в комментариях!

А увидеть писателя-фантаста лично вы сможете 30 ноября с 19:00 по 20:00 на Московской ярмарке non/fiction в «ЛиткаФе» (Центральный дом художника).

Наши «живые» форматы

Первый стрим «Мира фантастики» состоится в эту пятницу

Мир фантастики live. Выпуск #1

16.11.2017

Наши постоянные авторы обсудят «Лигу справедливости», будущий сериал по «Властелину колец», новую книгу Энди Вейера и многое другое.

«Мир фантастики. Live» — второй выпуск нашего ток-шоу

«Мир фантастики. Live» — второй выпуск нашего ток-шоу

25.11.2017

Сергей Серебрянский, Екатерина Пташкина и Игорь Хованский обсуждают «Хоббита», последние работы студии Pixar, «Карателя» и многое другое.

«Фантастический подкаст»: послушайте первый выпуск

«Фантастический подкаст»: послушайте первый выпуск нового «живого» формата!

28.11.2017

Теперь «Мир фантастики» не только записывает еженедельные стримы, но и ведёт подкасты с участием авторов со всех уголков Земли.

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Кот-редактор
Кот-редактор

Emperor of catkind.
I controls the spice, I controls the Universe.


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