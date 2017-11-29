Дорогие друзья!
Мы рады представить вам первого гостя в нашем ток-шоу «Мир фантастики Live». Им стал польский писатель-фантаст Роберт М. Вегнер, автор цикла в жанре тёмного фэнтези «Сказания Меекханского пограничья»! В своё время мы публиковали рецензии на его романы:
- Первая часть: «Сказания Меекханского пограничья. Север — Юг».
- Вторая часть: «Сказания Меекханского пограничья. Запад — Восток».
- Повесть из дилогии «Все мы меекханцы».
В связи с этим наша передача начнётся не как обычно, а в пятницу 13:30 по московскому времени, не опаздывайте. На стриме мы планируем задать писателю несколько вопросов от читателей, так что не стесняйтесь писать их в комментариях!
А увидеть писателя-фантаста лично вы сможете 30 ноября с 19:00 по 20:00 на Московской ярмарке non/fiction в «ЛиткаФе» (Центральный дом художника).
Наши «живые» форматы
Мир фантастики live. Выпуск #1
Наши постоянные авторы обсудят «Лигу справедливости», будущий сериал по «Властелину колец», новую книгу Энди Вейера и многое другое.
«Мир фантастики. Live» — второй выпуск нашего ток-шоу
Сергей Серебрянский, Екатерина Пташкина и Игорь Хованский обсуждают «Хоббита», последние работы студии Pixar, «Карателя» и многое другое.
«Фантастический подкаст»: послушайте первый выпуск нового «живого» формата!
Теперь «Мир фантастики» не только записывает еженедельные стримы, но и ведёт подкасты с участием авторов со всех уголков Земли.
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