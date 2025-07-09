Питер Джексон хочет возродить гигантскую новозеландскую птицу! Та вымерла 600 лет назад

Питер Джексон в перерывах между работой над «Охотой на Голлума» занимается воскрешением гигантского моа с Южного острова.

Это вымерший 600 лет назад вид огромных нелетающих птиц, которые достигали 3,6 метра в высоту (с вытянутой шеей) и весили около 230 килограммов.

Для этого именитый режиссер объединился с компанией Colossal Biosciences, которая недавно воскресила вымершего лютоволка.

Colossal Biosciences сотрудничает с исследовательским центром Ngāi Tahu, занимающимся сохранением популяции на острове Те-Вахипоунаму.

Сейчас компании работают над расшифровкой и сборкой геномов всех девяти видов моа, далее им предстоит идентифицировать ключевые характеристики геномов и разработать репродуктивные технологии.

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