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Питер Джексон хочет возродить гигантскую новозеландскую птицу! Та вымерла 600 лет назад

Дмитрий Кинский
9 июля 14:19
458
1 минута на чтение
Питер Джексон в перерывах между работой над «Охотой на Голлума» занимается воскрешением гигантского моа с Южного острова.
Это вымерший 600 лет назад вид огромных нелетающих птиц, которые достигали 3,6 метра в высоту (с вытянутой шеей) и весили около 230 килограммов.
Для этого именитый режиссер объединился с компанией Colossal Biosciences, которая недавно воскресила вымершего лютоволка.
Colossal Biosciences сотрудничает с исследовательским центром Ngāi Tahu, занимающимся сохранением популяции на острове Те-Вахипоунаму.
Сейчас компании работают над расшифровкой и сборкой геномов всех девяти видов моа, далее им предстоит идентифицировать ключевые характеристики геномов и разработать репродуктивные технологии.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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