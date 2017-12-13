Один из самых ожидаемых фильмов 2018 года — это фантастическая картина в жанре дизельпанка «Смертные машины», экранизация одноимённого книжного цикла Филипа Рива. Исполнительным продюсером картины выступил Питер Джексон, а снимает фильм Кристиан Риверс. Риверс — специалист по спецэффектам, который работал с Джексоном на съёмках «Властелина колец», «Кинг-Конга» и «Хоббита» и командовал второй съёмочной группой «Пита и его дракона».

И вот, Питер Джексон объявил, когда мы увидим первый тизер. Для этого вам придётся сходить в кино на «Последних джедаев»:

Всем привет! Я рад рассказать, что тизер-трейлер нашего фильма «Смертные машины» будут показывать в кинотеатрах по всему миру вместе с картиной «Звёздные войны: Последние джедаи». «Смертные машины» сняты Кристианом Риверсом и выйдут в прокат в следующем году. Надеюсь, вам понравится наш первый трейлер! С уважением, Питер Джексон.

Напомним, «Смертные машины» — цикл из четырёх романов, стартовавший в 2001 году. Действие сюжета разворачивается в постапокалиптическом будущем, в котором планета пострадала от экологических и техногенных катастроф. Гигантские города вырвали себя из земли, встали на колёса и принялись пожирать друг друга. Главные герои — подросток Том и его подруга Эстер — стремятся любой ценой вернуться на борт Лондона, ведь им известна тайна, способная изменить мировой порядок. В экранизации Риверса сыграют Стивен Лэнг (Куоритч из «Аватара»), Роберт Шиен («Отбросы») и Хьюго Уивинг («Матрица», «Властелин колец»).

Премьера «Смертных машин» намечена на 14 декабря 2018 года.