Издание Vanity Fair опубликовало лекцию режиссёра Райана Джонсона («Последние джедаи») о съёмках его детективной картины «Достать ножи», в которой тот поделился разными приёмами и хитростями со съёмочной площадки. Постановщик рассказал, каково ему было работать со звёздами (отметил талант героини Аны де Армас и память Дэниела Крейга, выучившего тридцать страниц текста за раз) и заодно раскрыл неожиданное правило работы со смартфонами от Apple.

Как оказалось, компания налагает небольшое ограничение:

Apple разрешает показывать айфоны в кино. Но плохие парни ими не могут пользоваться в кадре — это очень важно, если речь идёт о детективном фильме с интригой. Такое правило. Райан Джонсон, режиссёр

Он в шутку заметил, что теперь усложнил жизнь коллегам-постановщикам и самому себе. Впрочем, никто не отменял различные чехлы и другие способы обойти ограничение.

«Достать ножи» понравились и критикам, и зрителям. Первые оценили фильм, в среднем, на 82 балла, а средняя оценка вторых составила 7,4. Картина удостоилась престижных номинаций и наград, а её мировые кассовые сборы превысили 300 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов. Сейчас режиссёр и студия планируют заняться сиквелом.