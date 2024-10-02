По «Аватару» выпустят ААА-игру от создателей Warhammer 40,000: Space Marine 2





Она создается в сотрудничестве с Avatar Studios, подразделением, основанным создателями оригинального шоу Майклом ДиМартино и Брайаном Кониецко. Проект находится на ранней стадии, поэтому подробностей пока нет.







В компании тайтл называют «крупнейшей видеоигрой в истории франшизы», которая расскажет историю о совершенно новом Аватаре, который жил за тысячи лет до Аанга.





Игрокам предстоит погрузиться в яркий мир, овладеть всеми четырьмя стихиями, принять участие в динамичных боях вместе с напарниками, а также пройти тернистый путь и стать хранителем баланса в мире.







Релиз безымянного экшена состоится на PC и актуальных консолях.

Издание IGN сообщило, что Saber Interactive, недавно выпустившая Warhammer 40,000: Space Marine 2, и Paramount Game Studios анонсировали новую экшен-RPG, основанную на вселенной «Аватара».