КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Как «Микки 17» превращает избитый сюжет в циничное безумие
«В потерянных землях» — безжизненная экранизация Мартина, в которой плохо всё
Какие фильмы смотреть в марте 2025 онлайн и за рубежом? Отличный месяц для научной фантастики!
Фильм «Обезьяна» Осгуда Перкинса: по ком стучит барабан

Классика

«Пятый элемент»: от безумной идеи к безумному фильму
Крутейшие бои на световых мечах: топ-10
Новости

По ранобэ «Все, что тебе нужно, — это убивать» выйдет аниме

Дмитрий Кинский
13 марта 13:47
52
1 минута на чтение
Studio 4°C, известная по «Берсерку. Золотой век», и Warner Bros. Japan анонсировали аниме-адаптацию ранобэ «Все, что тебе нужно, — это убивать» (или All You Need Is Kill в оригинале).
По сюжету оригинала солдат Объединённого Оборонного Фронта во время сражения с инопланетянами попадает во временную петлю, раз за разом переживая собственную смерть и набираясь опыта. После герой встречает девушку по имени Рита, с помощью которой надеется покинуть судьбоносный круг. Именно она будет в центре сюжета экранизации.
В 2014 году по All You Need Is Kill вышел фильм «Грань будущего», главные роли в котором исполнили Том Круз и Эмили Блант
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 256. Март 2025
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #2025. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Статьи

Новости

СМИ: Сэди Синк из «Очень странных дел» сыграет в «Человеке-пауке 4»

Новости

По мотивам манги «Клеймор» выйдет сериал
Пока без даты выхода.

Новости

Во втором сезоне «Андора» покажут Горманскую резню

Новости

В Lionsgate уже работают над «Джоном Уиком 5»
Вернется ли Киану Ривз, пока неясно.

Новости

Джордж Мартин хотел бы, чтобы «Ветра зимы» вышли быстрее. Мы тоже...

Новости

Помощник Стэна Ли начал сбор средств на фильм о последних годах жизни легенды комиксов
Для создания ленты автор собирает 300 тысяч долларов.

Новости

Издательство АСТ доработает обложку «Перекрёстка воронов»
Издательство отрицает использование ИИ.

Новости

Авторы Disco Elysium анонсировали шпионскую научно-фантастическую RPG
Даты выхода пока нет

Новости

«The Last of Us намного сложнее и трогательнее» — создатель «28 дней спустя» сравнил игру со своим фильмом
Особенной похвалы постановщика заслужил сценарий игр.

Новости

Слух: Naughty Dog все-таки занимается The Last of Us 3
Это расходится со словами Нила Дракманна.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты