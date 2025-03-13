По ранобэ «Все, что тебе нужно, — это убивать» выйдет аниме

Studio 4°C, известная по «Берсерку. Золотой век», и Warner Bros. Japan анонсировали аниме-адаптацию ранобэ « Все, что тебе нужно, — это убивать» (или All You Need Is Kill в оригинале).

По сюжету оригинала солдат Объединённого Оборонного Фронта во время сражения с инопланетянами попадает во временную петлю, раз за разом переживая собственную смерть и набираясь опыта. После герой встречает девушку по имени Рита, с помощью которой надеется покинуть судьбоносный круг. Именно она будет в центре сюжета экранизации.

В 2014 году по All You Need Is Kill вышел фильм «Грань будущего», главные роли в котором исполнили Том Круз и Эмили Блант

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