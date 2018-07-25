Итальянские исследователи обнаружили под поверхностью Марса озеро с жидкой водой. Сделать это удалось благодаря радару MARSIS, установленному на зонде Mars Express. С 2012 по 201 5 год он сканировал 200-километровую область в районе Южного плато. Когда ученые изучили радиолокационные данные радара, они выяснили, что под южным полюсом планеты располагается водоем. Его диаметр составляет около 20 километров, глубина — до одного метра.

Озеро находится на глубине 1,5 километра, скрытое толщей льда. Температура там, вероятнее всего, ниже нуля — но вода остается жидкой благодаря растворенным солям магния, кальция и натрия, а также давлению льда.

Замороженную воду на Марсе находили уже не раз, но это открытие, если оно подтвердится, станет первым случаем, когда на Красной планете обнаружили жидкую воду.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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