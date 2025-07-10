«Поднятие уровня в одиночку» получит сериальную адаптацию





Главную роль в шоу сыграет Пён У-сок («Хватай Сон-джэ и беги»), а режиссёрами выступят Ли Хэ-джун и Ким Бён-со, вместе работавшие над фильмами «Робинзон на Луне» и «Извержение».







По сюжету 10 лет назад в мире появились Врата, через которые на Землю проникли монстры, а вместе с ними — избранные люди, Охотники, которые получили силы противостоять чудищам. Один из них — слабый парень Сон Джин, который «погибает» в одном из подземелий, после чего открывает в себе уникальную способность поднимать свой уровень.





Недавно закончился второй сезон аниме, авторы уже намекают на третий.

Сервис Netflix анонсировал работу над лайв-экшен сериалом по мотивам манхвы «Поднятие уровня в одиночку».