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«Поднятие уровня в одиночку» получит сериальную адаптацию

Андрей Квасков
10 июля 12:11
252
1 минута на чтение
Сервис Netflix анонсировал работу над лайв-экшен сериалом по мотивам манхвы «Поднятие уровня в одиночку».

Главную роль в шоу сыграет Пён У-сок («Хватай Сон-джэ и беги»), а режиссёрами выступят Ли Хэ-джун и Ким Бён-со, вместе работавшие над фильмами «Робинзон на Луне» и «Извержение».

По сюжету 10 лет назад в мире появились Врата, через которые на Землю проникли монстры, а вместе с ними — избранные люди, Охотники, которые получили силы противостоять чудищам. Один из них — слабый парень Сон Джин, который «погибает» в одном из подземелий, после чего открывает в себе уникальную способность поднимать свой уровень.

Недавно закончился второй сезон аниме, авторы уже намекают на третий.

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Андрей Квасков
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