На конференции EA Play издатель показал 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order.

Немного деталей:

Разработчики игры называют её адвченурой.

Ролик показывает события примерно первых трёх часов игры — герой ещё не джедай, он только познаёт свои силы.

Тем не менее Кэл демонстрирует владение Силой и световым мечом.

В начале героя инструктирует Со Геррера — персонаж «Изгоя-один» и «Повстанцев».

В бою с штурмовиками герой отражает выстрелы бластеров, притягивает противников, и использует Силы, чтобы замедлить течение времени.

В бою с сильными противниками игроку придётся отнимать вражескую шкалу усталости истощения, чтобы эффективно наносить урон по шкале здоровья. Один из таких противников — элитный штурмовик с энергетическим посохом.

В числе противников будут не только штурмовики, но и хищные представители фауны.

После прохождения некоторых сцен Кэл получает навыки развития. Вероятно, они привязаны не к опыту, а к конкретным вехам.

Большая часть геймплея — не столько бои, сколько исследование, акробатика и решение простых паззлов (для некоторых придётся применять Силу). Соотношение в духе Uncharted или Tomb Raider.

В конце ролика Кэл добирается до пленённого вуки, чтобы его освободить, но падавану мешает боевой дроид-убийца. Короткой нарезкой показывают бой с дроидом и сражение с имперским шагоходом AT-AT — вероятно, это финал продемонстрированной сюжетной миссии.

Журнал GameInformer опубликовал несколько концепт-артов и скриншотов:

Star Wars Jedi: Fallen Order — сюжетная одиночная игра, действие которой разворачивается после событий «Мести ситхов». Игрок берёт на себя роль Кэла Кестиса, выжившего после Приказа 66 падавана. Одним из сценаристов числится Крис Авеллон (KotOR 2, Fallout: New Vegas, NwN 2). Разработчики обещают, что в игре не будет ни лутбоксов, ни микротранзакций.

Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября на PC, PS4 и Xbox One. За предзаказ дадут дроида-компаньона и уникальный элемент экипировки — чехол для светового меча. За deluxe-издание (на 70 долларов против стандартного в 60) дадут документалку о создании игры и «косметику» для снаряжения. В Origin базовая версия стоит 3499 рублей, а расширенная — 3799.