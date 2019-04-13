13 апреля на фестивале Star Wars Celebration компания EA показала Star Wars Jedi: Fallen Order — приключенческий экшен по вселенной «Звёздных войн». Игру разрабатывают Respawn Entertainment, создатели серии фантастических шутеров Titanfall и «королевской битвы» Apex Legends. Действие игры развернётся между третьи и четвёртым эпизодом. Мы играем за падавана, выжившего после приказа 66.

Официальный синопсис:

Кэл Кестис — один из последних членов Ордена джедаев, уцелевший в ходе истребления, санкционированного Приказом 66, — падаван в бегах. Вам предстоит скрываться от Империи, чьи грозные инквизиторы охотятся за вами. Развивайте способности Силы, совершенствуйте мастерство владения световым мечом и разгадывайте древние тайны давно ушедшей цивилизации, чтобы приумножить свои знания о Силе. Лишь тогда вы сможете начать возрождать Орден джедаев. Но помните: Империя будет неотступно следовать за вами.

Ещё до анонса компания объявила, что Fallen Order — это сюжетная одиночная игра, в которой не будет ни лутбоксов, ни микротранзакций. Это же подтвердили и разработчики на трансляции.

Один из сценаристов игры — Крис Авеллон (KotOR 2, Fallout: New Vegas, NwN 2). Творческий рукводитель — Стиг Асмуссен (God of War III).

Продюсер игры отмечает, что в Fallen Order будет много новых планет и персонажей.

Мокап для главного героя записал Камерон Монахэн («Готэм», «Бесстыдники»).

Разработчики очень напирают на боевую систему, её характеризуют как action melee.

Главными врагами, как и утверждали слухи, станут Инквизиторы. Их мы могли видеть в «Повстанцах». В ролике показали Вторую сестру.

В игре появятся Чистильщики — особый вид штурмовиков, которые помогают в уничтожении джедаев.

Синий световой меч Кэла кому-то принадлежал ранее, но разработчики эту информацию пока не раскрывают.

Дроида зовут Buddy Droid 1 (BD1), «Друг-дроид».

Игра выйдет 15 ноября на PC, PS4 и Xbox One. За предзаказ дадут дроида-компаньона и уникальный элемент экипировки — чехол для светового меча. За deluxe-издание (на 70 долларов против стандартного в 60) дадут документалку о создании игры и «косметику» для снаряжения. В Origin базовая версия стоит 3499 рублей, а расширенная — 3799.

На презентации авторы показали несколько концептов и скриншотов:

Во время презентации на сцене показали костюм Чистильщика:

Декабрьская утечка подтвердилась.