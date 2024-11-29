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Показ аниме, турнир по Warface и VR-зоны — что еще ждет гостей «Хомякона»

Дмитрий Кинский
17 декабря 18:56
152
1 минута на чтение
Организаторы фестиваля поп-культуры «Хомякон» от BUBBLE и «Плюс Студии» поделились заключительными деталями программы мероприятия.
Разработчик Astrum Entertainment проведет турнир по Warface и даст поиграть в Atomic Heart.
Инди-издатель Weloveplayers представит сразу девять проектов, среди которых мультиплеерный экшен с физической боевой системой Order of Renewal, визуальная новелла «Фильмоскоп ужасов: Зеленые глаза» и не только.
В рамках фестиваля покажут первый эпизод фантастического сериала «Баранкины и камни силы» от «Кинопоиска», а также первые серии аниме-сериалов «Рубеж Шангри-Ла» и «Жест беззаветной любви» от «Амедиатеки».
Кроме того, актер Сергей Новосад, режиссер Иван Петухов и сценаристка Настя Кузнецова представят фантастический детектив «Гостья».
А еще все три дня на стенде «Кинопоиска» будут работать две VR-зоны, где можно будет окунуться в миры «Кибердеревни» и «Короля и шута».
«Хомякон» пройдет с 20 по 22 декабря. Подробности можно узнать по ссылке.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
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