Моддер под ником LifeisTaper опубликовал в сети «симулятор ходьбы» по Парку Юрского периода Jurassic Dream. На движке CryEngine энтузиаст воссоздал особенности и локации парка, на исследование которых уйдёт больше часа — и это при том, что игрок может воспользоваться транспортными средствами.

Jurassic Dream позволяет исследовать Нублар из оригинальной картины 1993 года — но в альтернативной версии, где инцидента с вырвавшимися динозаврами не случилось. Это значит, что любой желающий может изучить места из фильма, а также несколько новых добавленных локаций — LifeisTaper посчитал, что в парк стоит добавить отель и аквапарк.

Почитать подробное описание можно на сайте моддера.

Управление: WASD — движение, мышь — осмотреться, F — использовать предмет/сесть в транспорт, L — фонарик, F2 — телепорт. Доступно на Windows.

Скачать демку также можно на сайте — там же лежит инструкция по установке.

Третий фильм перезапущенной франшизы запланирован на 10 июня 2021 года.

Лицензированная игра-симулятор по вселенной Jurassic World Evolution, в которой игрок берёт на себя управление парком, вышла в июне 2018 года.