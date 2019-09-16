Короткометражка «Битва у Большой Скалы»: фильм во вселенной «Мира Юрского периода»

Режиссёр Колин Треворроу («Мир Юрского периода», «Книга Генри») опубликовал восьмиминутную короткометражку «Битва у Большой Скалы» (Battle at Big Rock). Её действие разворачивается во вселенной «Мира Юрского периода», спустя два года после событий сиквела.

Ролик рассказывает о семье, которая отправилась отдохнуть в национальный парк Big Rock, но там герои сталкиваются с динозавром. По зрелищности и спецэффектам видео не уступает полному формату.

Релиз третьей части запланирован на 10 июня 2021 года. А в 2020-м Netflix собирается выпустить анимационный сериал производства Dreamworks Animation («Вольтрон: Легендарный защитник», «Охотники на троллей»).