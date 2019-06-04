Netflix анонсировал новый анимационный сериал — на этот раз по вселенной «Мира юрского периода». Производством проекта займётся студия Dreamworks Animation (делала для сервиса мультсериалы «Вольтрон: Легендарный защитник» и «Охотники на троллей»). Среди исполнительных продюсеров числятся создатели перезапуска 2015 года: Фрэнк Маршалл, Колин Треворроу, Скот Кример, Лейн Лэйн Луэрас и, конечно, Стивен Спилберг.

Мультсериал называется Jurassic World: Camp Cretaceous, что можно перевести как «Мир юрского периода: Лагерь мелового периода». Его действие развернётся на основе событий двух новых фильмов. В центре внимания окажутся шесть подростков, которые попали на остров Исла Нублар после бегства динозавров по всему острову. Героям, которые раньше не знали друг друга, придётся объединиться и стать семьёй, чтобы выжить.

Шоураннерами проекта назначены Скотт Кример и Лэйн Луэрас, которые раньше занимались мультсериалом Pinky Malinky и «Кунг-фу панда: Лапки судьбы». «Лагерь мелового периода» увидит свет ориентировочно в 2020-м.