В 2020 году Netflix выпустит мультсериал «Мир юрского периода» Кот-редактор 04.06.2019 Новости, Яндекс 340 0 минут на чтение Netflix анонсировал новый анимационный сериал — на этот раз по вселенной «Мира юрского периода». Производством проекта займётся студия Dreamworks Animation (делала для сервиса мультсериалы «Вольтрон: Легендарный защитник» и «Охотники на троллей»). Среди исполнительных продюсеров числятся создатели перезапуска 2015 года: Фрэнк Маршалл, Колин Треворроу, Скот Кример, Лейн Лэйн Луэрас и, конечно, Стивен Спилберг. Мультсериал называется Jurassic World: Camp Cretaceous, что можно перевести как «Мир юрского периода: Лагерь мелового периода». Его действие развернётся на основе событий двух новых фильмов. В центре внимания окажутся шесть подростков, которые попали на остров Исла Нублар после бегства динозавров по всему острову. Героям, которые раньше не знали друг друга, придётся объединиться и стать семьёй, чтобы выжить. Шоураннерами проекта назначены Скотт Кример и Лэйн Луэрас, которые раньше занимались мультсериалом Pinky Malinky и «Кунг-фу панда: Лапки судьбы». «Лагерь мелового периода» увидит свет ориентировочно в 2020-м. Читайте также Мир юрского периода 24.07.2015 Оуэн Грейди и рапторы отвечают за половину очарования фильма. От бактерий до ковбоев-роботов. Экранизации Майкла Крайтона, часть 1 01.10.2016 Экранизаций Крайтона, создателя «Парка юрского периода», «Штамма «Андромеда» и «Мира Дикого Запада», много. В первой части обзора — о ранних фильмах, особенно о тех, которые Крайтон снял сам. «Мир юрского периода 2»: сюжетные дыры и ляпы 09.06.2018 Разбираем сценарий Колина Треворроу, идиотский план злодеев и нестыковки с прошлыми фильмами. Осторожно, спойлеры! Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: