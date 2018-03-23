На днях в Сети появился первый постер второго сезона фантастического сериала «Мир Дикого Запада». На нём механический гриф-андроид предвещает наступление хаоса.
Оригинал и локализованная версия:
Внимательные пользователи Reddit обнаружили скрытое послание — несколько цифр и букв, которые едва заметно написаны на линии горизонта.
Оказалось, что это 16-чный код (687474703A2F2F6269742E6C792F3246447A696567), который ведёт на сайт с новым тизером 2 сезона. В нём нам показывают кадры из прошлого сезона и несколько новых кадров. На фоне слышен женский голос:
Теперь ты в моей игре. И эта игра называется «Найди дверь».
Видео завершается кадрами с помехами и скриншотом какого-то кода, написанного на языке C++. По всей видимости, здесь тоже могут содержаться подсказки к следующим промо-материалами.
Напомним, второй сезон научно-фантастического сериала о восстании андроидов в парке развлечений возвращается 22 апреля.
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