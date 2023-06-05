«Последний богатырь» получит продолжение в виде сериала

Стриминговый сервис START объявил, что в производство запустили сериал во вселенной «Последнего богатыря» с подзаголовком «Наследие».

Шоу продолжит историю оригинальных фильмов, а его сюжет развернутся через 20 лет после событий триквела.

Режиссером выступит Антон Маслов, который работал над «Вампирами средней полосы». Съемки сериала запланированы на это лето.

Напомним, в работе также находится приквел «Финист. Первый богатырь» — про богатыря Финиста Ясного Сокола.