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    Новости

    «Последний богатырь» получит продолжение в виде сериала

    5 июня 2023
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    05.06.2023
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    «Последний богатырь» получит продолжение в виде

    Стриминговый сервис START объявил, что в производство запустили сериал во вселенной «Последнего богатыря» с подзаголовком «Наследие».

    Шоу продолжит историю оригинальных фильмов, а его сюжет развернутся через 20 лет после событий триквела.

    Режиссером выступит Антон Маслов, который работал над «Вампирами средней полосы». Съемки сериала запланированы на это лето.

    Напомним, в работе также находится приквел «Финист. Первый богатырь» — про богатыря Финиста Ясного Сокола.

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