«Последний богатырь» получит продолжение в виде сериала

Стриминговый сервис START объявил, что в производство запустили сериал во вселенной «Последнего богатыря» с подзаголовком «Наследие».
Шоу продолжит историю оригинальных фильмов, а его сюжет развернутся через 20 лет после событий триквела.
Режиссером выступит Антон Маслов, который работал над «Вампирами средней полосы». Съемки сериала запланированы на это лето.
Напомним, в работе также находится приквел «Финист. Первый богатырь» — про богатыря Финиста Ясного Сокола.
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Редактор
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