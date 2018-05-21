Миниатюры, карты, жетоны и тайлы давно стали прочно ассоциироваться с настольными ролевыми играми вроде Dungeons & Dragons. Любую подобную игру, конечно, можно провести и без них, но все эти дополнительные аксессуары помогают сориентироваться в сражении, да и просто подвигать фигурки персонажей всегда приятно.

Но будущее неотвратимо приближается! Издание Kotaku обратило внимание на патреон-проект Dynamic Dungeons, в котором автор создаёт анимированные карты для настольных ролевых игр и игр с миниатюрами. На этих картах можно различить, как шевелится парус на корабле, как летят птицы, как течёт река и тому подобные детали.

Вот что-то вроде тизера, который показывает разные примеры карт:

А вот так выглядит стол с экраном, на котором выведена карта с клетками. Очень аутентичная осада!

А вот так выглядит экран с планом корабля — вода анимирована таким образом, будто судно постоянно движется:

Каждый файл включает в себя не только анимацию, но и антуражные звуки вроде криков чаек, шума волн, свистящего ветра и тому подобного. Конечно, для полноты эффекта вам понадобится соответствующий телевизор или экран. Получится дорого, но ради чего ещё приобретать такое устройство!

Комплекты карт продаются на патреоне в цену от 2 до 5 долларов (чем больше цена, тем больше эффектов получается каждая карта).

Больше подобных карт можно найти ещё вот здесь: