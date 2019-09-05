Похоже, студия MGM не отказалась от идеи выпустить вторую часть перезапуска «Tomb Raider. Лара Крофт» — для фильма нашли нового постановщика. Им стал режиссёр Бен Уитли, снявший «Высотку» с Томом Хиддлстоном, а также «Перестрелку», «Список смертников» и эпизоды «Доктора Кто».

Сценарий к сиквелу напишет Эми Джамп, ранее уже работавшая с Уитли над его фильмами. К главной роли вернётся Алисия Викандер.

Историю расхитительницы гробниц Лары Крофт, которая берёт своё начало в видеоиграх ещё с 90-х, перезапустили на больших экранах в марте 2018 года, когда вышла картина Роара Утхауга. Она отчасти основывалась на перезапуске серии видеоигр 2013 года. В нём роли Лары досталась оскароносной Алисии Викандер — ранее авантюристку в старых фильмах сыграла Анджелина Джоли.

При бюджете в почти 100 миллионов долларов картина собрала 274 миллиона, из которых лишь 58 пришлись на домашний прокат. Критики встретили фильм прохладно (средняя оценка составила 48 баллов), а зрители — чуть теплее (поставили, в среднем, оценку 6,3).

«Tomb Raider. Лара Крофт 2» запланирована на 19 марта 2021 года.