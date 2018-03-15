«Tomb Raider: Лара Крофт» не хуже фильмов с Джоли

Семь лет назад в Японском море пропал богатый англичанин Ричард Крофт. Все уверены в его смерти, кроме юной дочери Лары. Поиски отца приводят Лару на легендарный остров Яматай, где, согласно преданиям, захоронено древнее зло.

Tomb Raider Жанр: приключенческий боевик

Режиссёр: Роар Утхауг

В ролях: Алисия Викандер, Доминик Уэст, Уолтон Гоггинс, Дэниэл Ву

Премьера: 15 марта 2018

Похоже на: «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989), «Сокровище нации» (2004)

В старых играх серии Tomb Raider Лара Крофт была подчеркнуто далёка от реальности. Её приключения, боевые таланты и пышные формы делали её эдакой супергероиней от видеоигр. Анджелина Джоли в двух экранизациях 2000-х годов сыграла именно такую нереальную героиню — живое воплощение сексуальности и лихого духа авантюризма.

Со временем такая Лара приелась аудитории, и в 2013 году серия Tomb Raider получила перезагрузку, где Лара предстала совсем иной. В новой игре нам показали более живую и реалистичную героиню, которая ещё только делает первые шаги навстречу приключениям. Она слаба в открытом бою, хорошо знает, что такое раны и кровь, и не ищет сокровища, а отчаянно борется за выживание. Перезагрузка Tomb Raider получилась небезупречной, но смогла вдохнуть в Лару новую жизнь и послужила основой для ещё одной экранизации.

Из игры авторы картины позаимствовали немало. И образ главной героини — совсем ещё юной и неопытной искательницы приключений, отважной, но уязвимой. И место действия — таинственный остров, в лесах которого скрыта гробница легендарной древней царицы Химико. И отдельные сцены — например, ту, где Лара оказывается в старом разбитом самолете, зависшем над пропастью.

Но при этом сценаристы не стали пересказывать сюжет игры, а создали новую, более простую и прямолинейную историю. В игре Лара попала на Яматай в составе исследовательской экспедиции, а потом шторм раскидал её и коллег по острову. Девушке приходилось выживать в дикой природе, сражаться с местными жителями, исследовать остров и искать, как с него выбраться. В фильме же Лара в компании всего одного приятеля отправляется на поиски отца. На острове она тут же сталкивается с наёмниками, которые ищут гробницу Химико. Это оборачивается вереницей стремительных стычек и адреналиновых погонь, которые лишь изредка перемежаются короткими драматическими моментами.

История откровенно незамысловата и не лишена дыр, зато динамична и увлекательна — для лёгкого приключенческого боевика её вполне достаточно. Новый Tomb Raider получился захватывающим, зрелищным, полным ярких моментов. А главная героиня вышла на удивление живой и обаятельной — Алисия Викандер достойно сыграла молодую Лару, совсем неопытную, но полную юношеского энтузиазма и отваги.

Новый фильм заметно отличается от большинства игровых экранизаций — скажем, недавних «Варкрафта» и «Кредо убийцы», которые явно снимались с прицелом на поклонников игры. «Лару Крофт» поймут и зрители, ни разу не игравшие в Tomb Raider. При этом поклонники игры заметят аккуратно и органично перенесённые в кино элементы игрового процесса — например, стелс и платформенные эпизоды. Вот Лара берёт лук, проникает во вражеский лагерь и до поры действует скрытно. А вот с помощью ледоруба отбивается от наёмника, а потом карабкается по стенам рушащегося храма…

Подкачали разве что древние головоломки. Если в серии про Индиану Джонса нам объясняют их суть и мы видим, как герой их решает, то загадки, которые встают перед Ларой, толком не продуманы. Разгадывает она их походя, не прилагая усилий, и это делает головоломки скучными.

Экранизации игр редко бывают хотя бы неплохими. Ларе Крофт удалось стать счастливым исключением из этого правила уже во второй раз. Новый фильм может быть интересен не только поклонникам игры, но и всем, кто любит приключения с поисками древних артефактов в духе «Индианы Джонса» и «Сокровищ нации». В последнее время такого кино нам не хватает.