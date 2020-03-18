Презентация PlayStation 5 — новые детали консоли следующего поколения

На официальном YouTube-канале PlayStation только что началась презентация, в рамках которой системный архитектор Марк Церни поделится техническими подробностями консоли следующего поколения.

Однако не стоит ждать, что компания раскроет стартовую линейку игр, поскольку изначально программа была заготовлена для GDC 2020.

По ходу презентации мы будем обновлять заметку. Судя по всему, она продлится почти час.

Технические характеристики

Процессор : 8-ядерный Zen 2 с тактовой частотой 3.5 ГГц;

: 8-ядерный Zen 2 с тактовой частотой 3.5 ГГц; Видеокарта : кастомная RDNA 2 с частотой 2.23 ГГц и 10,28 терафлопсами;

: кастомная RDNA 2 с частотой 2.23 ГГц и 10,28 терафлопсами; Оперативная память : 16 ГБ;

: 16 ГБ; Хранилище : SSD на 825 ГБ, скорость обработки данных от 5,5 до 9 ГБ/с;

: SSD на 825 ГБ, скорость обработки данных от 5,5 до 9 ГБ/с; Дисковод: 4К UHD Blu-Ray.

Детали с презентации

Больше всего SSD просили игровые разработчики, поскольку это значительно упростит работу;

SSD не только сократит время загрузки, но и уменьшит их размер, так как разработчики смогут избавить от повторяющихся файлов;

Ни слова об обратной совместимости с PS3, PS2 и PS1 — только PS4 и PS4 Pro. Впрочем, на слайде презентации есть подозрительное пустое место;

На старте консоль следующего поколения будет поддерживать топ-100 игр с PlayStation 4;

Технология трассировки лучей будет использоваться в том числе для создания объемного звука.