Журналисты бизнес-издания Bloomberg рассказали, что стоимость производства каждой PlayStation 5 пока что составляет 450 долларов (примерно 28,5 тысяч рублей). Это одна из причин, почему Sony до сих пор не установила цену консоли будущего поколения. На этот раз компания решила не торопить события и немного подождать.

Для сравнения, производство PS4 стоило 381 доллар, а приобрести консоль на старте можно было за 399 долларов. С учетом себестоимости PS5 в 450 долларов компании придется продавать устройство в рознице как минимум за 470 долларов.

Тем не менее это не очень привлекательная цена для конечных потребителей, особенно на фоне PS4 Pro, которая стоит 399 долларов — это самая дорогая консоль Sony на данный момент. Поэтому аналитики предполагают, что компания будет продавать PlayStation 5 в убыток. В частности, это необходимо, чтобы конкурировать с Microsoft.

Для игровых компаний это не редкость, поскольку большая часть их прибыли приходится на продажи игр и онлайн-услуг. Генеральный директор Sony Кэнъитиро Ёсида прежде говорил, что о бизнесе стоит судить по количеству активных пользователей, а не по продажам консолей.

Инсайдеры сообщают, что самой большой головной болью Sony стала проблема с поставкой памяти DRAM и NAND, на которую повысился спрос из-за производителей смартфонов, готовящихся к устройствам пятого поколения. Также источники раскрыли, что компания решила потратить на систему охлаждения больше, чем обычно.

Но есть и хорошая новость: вспышка коронавируса никак не повлияла на подготовку к производству PlayStation 5. Однако компания пока что не определилась, сколько консолей PS5 она сделает в первый год.

Примечательно, что Sony, судя по всему, планирует выпустить новый PlayStation VR после выхода PS5. Увы, инсайдеры ничего не сказали даже о примерных сроках.

Вероятно, Sony не назовет цену PlayStation 5 до тех пор, пока Microsoft не обнародует стоимость Xbox Series X. А это вряд ли произойдет до выставки E3 2020, которая пройдет в начале июня.