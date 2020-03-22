Журналисты Screen Rant поговорили с постановщиком трюков Юнисом Хутартом, который рассказал, что производство сольного фильма про Флэша должно было стартовать в конце апреля или начале мая.
Однако теперь он насчет этого не уверен из-за пандемии коронавируса, которая послужила причиной «заморозки» на неопределенный срок многих картин и сериалов.
Меня привлекли к новому проекту — это фильм «Флэш». Я должен был начать примерно в конце апреля или начале мая. Но теперь я не знаю, в каком состоянии лента находится сейчас.
Картина в течение нескольких лет находилась в производственно аду, однако в 2019 году ситуация наконец изменилась и была объявлена дата премьеры — 2 июля 2022 года.
Если работу над «Флэшем» все-таки отложат, не исключено, что фильм не успеют закончить в срок. Соответственно, мы можем не увидеть его в 2022 году.
В основу супергеройского блокбастера ляжет комикс-арка «Флэшпоинт», однако больше о сюжете ничего не известно. Постановкой займется Андрес Мускьетти («Оно»), а сценарий напишет Кристина Ходсон («Хищные птицы»). Главную роль исполнит Эзра Миллер.
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