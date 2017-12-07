Летом 2016 года на волне новой популярности покемонов студия Legendary анонсировала экранизацию видеоигры «Детектив Пикачу». Долгое время о фильме не было никаких новостей, но теперь The Hollywood Reporter сообщает, что студия подыскала актёра на главную роль — им стал Райан Рейнольдс («Дэдпул»).

Детектив Пикачу — этой новый персонаж во вселенной Покемонов, впервые появившийся в японской видеоигре Great Detective Pikachu 2016 года. В отличие от своего собрата по мультсериалу, он вполне умеет разговаривать, что помогает расследовать преступления.

Над новым фильмом работают сценарист Алекс Хирш («Гравити Фоллз»), режиссёр Роб Леттерман («Монстры против пришельцев»), а также актёры Джастис Смит («Мир Юрского периода 2») и Кэтрин Ньютон («Большая маленькая ложь»). Издание сообщает, что «играть» Пикачу Рейнольдсу предстоит при помощи технологии захвата движений.

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Кот-редактор

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