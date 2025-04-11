Ранний доступ Heroes of Might and Magic: Olden Era стартует летом

Студия Unfrozen представила кинематографический трейлер стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era, а также объявила окно выхода.
В игре будет одна полноценная одиночная кампания, в которой будут объединены все шесть фракций, три режима, рейтинговые таблицы, матчмейкинг, профили пользователей и мощный генератор случайных карт.
Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе летом 2025-го, а вот когда ожидать полноценный релиз, пока неясно. Сначала геймерам будет представлен первый акт кампании, а остальные добавятся в ходе разработки.