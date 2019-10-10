Возвращаемся к рубрике «Раздача» с новыми играми, которые можно добавить в коллекцию.

В магазине Epic Game Store началась раздача научно-фантастического экономического градостроительного симулятора Surviving Mars, который рассказывает о выживании и постройке колонии на Красной планете. Издателем выступила Paradox Interactive. Вероятно, игру раздают на волне новости о выходе Surviving the Aftermath, следующей части во франшизе. Сиквел планируют выпустить в конце 2020 года на PC, PS4, Xbox One.

Забрать первую часть можно до 17 октября.

С 17 по 24 октября EGS начнёт раздавать научно-фантастический хоррор при участии Рутгера Хауэра Observer и экшен-триллер Alan Wake’s American Nightmare от студии Remedy, который продолжает сюжет Alan Wake.

Ну а для поклонников настольных ролевых игр, фантастики и антуража 80-х — не пропустите раздачу на портале DriveTrhuRPG от издателя Free League Publishing. Себе в библиотеку можно добавить PDF-версию базовой книги правил Tales from the Loop RPG. Авторы описывают как игру в духе Stranger Things, действие которой разворачивается в альтернативные 80-е, где человечество изобрело магнетринный эффект. Это позволило сделать обыденностью домашних и служебных роботов. Игроки берут на себя роли подростков от 11 до 15 лет, которые приключаются в этом мире. Скорее всего, вы наверняка видели в сети иллюстрации Саймона Сталенхага, украшающие книгу. Акция продлится сутки.