Российский моушн-дизайнер Илья Плотников преобразил иллюстрации к роману художника Саймона Сталенхага «Электрический штат» (The Electric State). Двухминутный ролик «оживляет» знакомые рисунки и служит своего рода экранизацией книги. В видео дизайнер добавил капли дождя, движение объектов, смену видов, молнии и так далее. Всё это — под музыку Сталенхага, также написанную для книги.

В интервью «Афиша. Daily» дизайнер рассказал, что влюбился в мир художника с первого взгляда.

Я, наверное, пару часов разглядывал по очереди все работы и оставался под впечатлением весь следующий день. А когда впечатление начало потихоньку угасать, я придумал, как остаться в его мире, и начал оживлять картинки. Оказалось еще, что Саймон пишет музыку к своим сериям работ, так что я включил в наушниках его музыку и на несколько недель ушел в анимацию. Илья Плотников, дизайнер

Илья рассказал о процессе работы — ему пришлось разделять иллюстрации на слови и местами даже дорисовывать фоны, чтобы показать движение объектов. Главная проблема была в том, чтобы сделать видео отдельным повествованием.

Поначалу у меня был набор коротких видео, каждое со своей музыкой. Объединить разные видео в одно помогли звуки. Когда идет смена сцены, но звуки ветра, сверчков или дождя остаются теми же, то мозг считает это все одним целым. А если звук в следующей сцене должен быть другим, как, например, в случае с пустыней, то он переходит из одного кадра в другой и уже в новой сцене затихает. Илья Плотников, дизайнер

«Электрический штат» — постапокалиптическая фантастика, показывающая Америку после техногенного и культурного катаклизма в альтернативные 90-е. Люди с головой погрузились в виртуальную реальность, и цивилизация рухнула. Действие иллюстрированного романа разворачивается вокруг девочки Мишель и милого робота, которые путешествуют по стране и своими глазами наблюдает время распада.

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего появились подробности о грядущей экранизации от сценаристов фильмов Marvel и «Хроник Нарнии».