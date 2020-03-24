Ubisoft неожиданно объявила о раздаче в Uplay: все желающие могут забрать в библиотеку Child of Light. Акция завершится 28 марта в 16:00 по МСК.

Для этого необходимо авторизироваться на сайте Ubisoft, а потом перейти на страницу раздачи игры и кликнуть по иконке ПК.

Child of Light — платформер с элементами RPG и пошаговой боевой системой. В центре сюжета принцесса Аврора, которая должна вернуть похищенные луну, солнце и звезды, а также восстановить гармонию в мире и царстве Лемурия. В этом непростом деле ей помогут несколько неожиданных союзников. Игру довольно тепло приняли критики, на сайте Metacritic у нее 82.

В прошлом были намеки на продолжение Child of Light, однако в 2019 году ее творческий директор выразил сомнения, что Ubisoft займется сиквелом.