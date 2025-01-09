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Режиссер «Логана» объяснил, почему взялся за будущий фильм по «Звездным войнам»

Дмитрий Кинский
9 января 13:32
186
1 минута на чтение
Режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд объяснил, почему взялся за постановку будущего фильма «Звездные войны: Рассвет джедаев».
Его привлекло то, что действие картины развернется в «очень, очень, очень» далеком прошлом, где у него есть свобода создать что-то новое.
Мне не особо интересно, когда лор сковывает тебя настолько, что ты не можешь ничего поменять, всем угодив при этом.
По словам постановщика, 25 тысяч лет до событий фильмов — это именно тот период, который ему хотелось бы исследовать. И это то, что вдохновляло его в подростковом возрасте.
Когда выйдут «Звездные войны» Мэнголда, неизвестно. Особенно с учетом того, как сейчас Lucasfilm жонглирует уже анонсированными фильмами, отправляя на полку то один проект, то другой.

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Дмитрий Кинский

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