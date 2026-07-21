КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Короткометражки и фан-фильмы

Новинки

Как создавались «Страшилы»: фильм, без которого не было бы «Властелина колец»
«Одиссея» Нолана: что этот фильм сделал с Гомером и Древней Грецией
Робби: биография самого трудолюбивого робота в Голливуде
«”Смешарики” вернули мне веру в человечество»: беседа с Сергеем Лукьяненко

Классика

Как рождалась «Месть ситхов»: прежний финал «Звёздных войн»
«Атаке клонов» — 20 лет! Как «Звёздные войны» создавались в дикой спешке
Новости

Renegade выпустит настольные игры по вселенной Энн Райс. Начнут с «Интервью с вампиром»

Андрей Квасков
21 июля 15:51
111
1 минута на чтение
Издательство Renegade Game Studios объявило о сотрудничестве с AMC Global Media и анонсировало настольные игры по Immortal Universe — вселенной сериалов по книгам Энн Райс. Первой станет RPG по мотивам «Интервью с вампиром».

Авторы обещают сделать упор не на сражения, а на драму, отношения между персонажами, воспоминания и моральный выбор.

Игроки смогут создавать собственные хроники, охватывающие десятилетия и даже века, путешествуя между современностью и разными эпохами прошлого. Среди необычных механик — флешбэки, влияющие на настоящее, «эмоциональные последствия решений» и отдельные шкалы физического, психологического и эмоционального урона.

Кампания стартует этой осенью на BackerKit. На старте предложат стартовый набор по «Интервью с вампиром», книгу правил, посвящённую Новому Орлеану, а также коллекционные аксессуары вроде кубиков и дневников персонажей.

Выход настолки ожидается в 2027 году.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
«Охота на Голлума»: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Мир фантастики № 272 (июль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Настольные ролевые игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Никакого Баннера, только Халк» — финальный трейлер «Человека-паука: Новый день»

Новости

Жуткий трейлер хоррора «Другая мамочка»

Новости

Disney+ работает над сериалом «Загробная жизнь с Арчи»

Новости

Суд приостановил сделку между Paramount и Warner Bros.

Новости

Райан Рейнолдс: новый фильм о Дэдпуле — будет! Но когда?
И он хочет больше комиксов туда.

Новости

Борис Вальехо написал последнюю картину и уходит на покой
Ему 85 лет, и у него Паркинсон.

Новости

Умер Уильям Уишер, сценарист «Терминатора»
Он был другом Джеймса Кэмерона.

Новости

Топ-10 лучших НФ-триллеров в по версии Collider
Все они держат в напряжении от начала до конца.

Новости

«Нам нужно чудо» — первый трейлер «Мстителей: Судный день»

Новости

По гача Wuthering Waves снимут анимационный сериал!
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты