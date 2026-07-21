Renegade выпустит настольные игры по вселенной Энн Райс. Начнут с «Интервью с вампиром»





Авторы обещают сделать упор не на сражения, а на драму, отношения между персонажами, воспоминания и моральный выбор.





Игроки смогут создавать собственные хроники, охватывающие десятилетия и даже века, путешествуя между современностью и разными эпохами прошлого. Среди необычных механик — флешбэки, влияющие на настоящее, «эмоциональные последствия решений» и отдельные шкалы физического, психологического и эмоционального урона.









Кампания стартует этой осенью на BackerKit . На старте предложат стартовый набор по «Интервью с вампиром», книгу правил, посвящённую Новому Орлеану, а также коллекционные аксессуары вроде кубиков и дневников персонажей.





Выход настолки ожидается в 2027 году.

Издательство Renegade Game Studios объявило о сотрудничестве с AMC Global Media и анонсировало настольные игры по Immortal Universe — вселенной сериалов по книгам Энн Райс. Первой станет RPG по мотивам «Интервью с вампиром».