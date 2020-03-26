Режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс в недавнем интервью Vanity Fair рассказала, почему она отказалась от съемок «Тора 2: Царство тьмы», постановкой которого изначально должна была заняться.

Прежде в качестве причины ее ухода из проекта назывались только «творческие разногласия».

Я не верила, что смогу сделать хороший фильм по сценарию, который они мне предлагали. Думаю, это стало бы огромной проблемой, и все бы винили меня: «Господи, эта женщина сняла фильм и все упустила». Впервые за свою карьеру я почувствовала, что фильмом должен заняться другой режиссер, и тогда все будет хорошо. Может, ему понравится идея больше, чем мне.

Пэтти подчеркнула, что нельзя снимать фильмы, в которые ты не веришь как режиссер.

Единственная причина, по которой я готова была согласиться, — доказать всем, что я могу снять этот фильм. Однако это ничего бы не доказало, если бы он провалился. Не думаю, что я получу еще один шанс. Но я все равно очень благодарна.

Также Дженкинс отметила, что ей очень понравился «Тор: Рагнарек». По ее словам, Тайка Вайтити превосходно справился со своей работой.