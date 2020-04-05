Режиссер «Хищных птиц» Кэти Янь прокомментировала в интервью The Hollywood Reporter удручающие результаты картины в прокате.

Судя по всему, Кэти не считает ленту абсолютным провалом. По ее словам, зрители слишком рано сделали выводы о кинокомиксе.

Я знаю, что у студии были большие надежды на фильм, как и у всех нас. Отчасти они были связаны с тем, что в главных ролях одни женщины. Но больше всего меня разочаровала мысль о том, что <кассовые сборы> для кого-то доказали, что мы были не готовы к этому. Это бремя я — цветная женщина-режиссер — несла на себе. Думаю, есть разные способы интерпретировать успех или провал картины. У каждого есть на это право. Но мне кажется, что зрители слишком рано заняли определенную позицию.

Постановщица подчеркнула, что цифры не говорят о качестве фильма. Тем не менее на сайте Metacritic у него 60 баллов из 100 возможных, а рейтинг среди обычных пользователей еще ниже.

«Хищные птицы» собрали в прокате 201,8 миллиона долларов при бюджете в 82 миллиона. Сейчас ленту можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах.