Тревожные новости для всех поклонников франшизы «Безумный Макс» — судьба продолжения находится под большим вопросом. Всё дело в том, что режиссёр серии Джордж Миллер подал в суд на Warner Bros. Постановщик считает, что киностудия должна денег его компании. Об этом сообщает австралийский портал The Sydney Morning Herald.

В качестве истца выступает старейшая в Австралии кинокомпания Kennedy Miller Mitchell (KMM), основанная Джорджем Миллером и продюсером Дагом Митчеллом. Они уверены, что Warner Bros. удерживают выплаты за съёмки «Безумного Макса: Дорога ярости» и, по их мнению, студия должна выплатить ещё 7 миллионов долларов. Это выплаты за то, что KMM не превысили первоначальный бюджет фильма — 157 миллионов долларов, хотя на самом деле перерасход бюджета всё же был.

На что же рассчитывает компания Джорджа Миллера? Истцы считают, что KMM не вылезла бы за рамки бюджета, если бы съёмки фильма не отложили из-за решения самой студии. Поскольку превышение случилось по вине Warner Bros., то и KMM тут не при чём, а значит, можно надеяться на выплаты. Самое интересное, что шанс у компании Миллера есть — KMM обратилась в суд не в Калифорнии, а в суд Нового Южного Уэльса в Австралии, родине режиссёра.

Сами Джордж Миллер и Даг Митчелл расстроены сложившейся ситуацией:

[…] после всей этой изнурительной работы и успешного проката фильма, студия не может честно выплатить свои обязательства. […] Мы бы с радостью предпочли делать фильмы вместе с Warner Bros., но, после всех попыток, мы не смогли прийти к мирному решению. Поэтому пришлось обратиться в суд.

Для нас, рядовых зрителей, складывается не слишком хорошая ситуация. Если KMM проиграет дело, то вряд ли у студии будут деньги и желание дальше работать с Warner Bros. Если же KMM выиграет дело, то не исключено, что сами «Уорнеры» не захотят финансировать продолжение. Хуже всего, что время не на стороне 72-летнего режиссёра.

Как бы то ни было, мы желаем удачи команде Джорджа Миллера, пусть дело поскорее завершится и мы увидим новый фильм про Безумного Макса.