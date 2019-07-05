Режиссёр грядущей экранизации серии видеоигр Uncharted Дэн Трахтенберг поделился некоторыми подробностями о картине. Он отметил, что речь идёт не об экранизации конкретной игры, а о каком-то новом приключении. А ещё подчеркнул талант Тома Холланда, который сыграет молодого главного героя — Нейтана Дрейка.

Думаю, Том Холланд — выдающийся актёр. Наша идея заключается не в том, чтобы экранизировать историю из видеоигр, а в том, чтобы рассказать новую. Я думаю, это хороший подход. Дэн Трахтенберг, режиссёр

Из-за анонса некоторые поклонники посчитали, что Дрейк будет в экранизации чересчур молодым — примерно как во флэшбеках в третьей и четвёртой части. Но постановщик уверил, что всё иначе.

В фильме Uncharted Дрейк может быть немного старше, чем вы себе представляете. Да, это Нейтан до событий первой части, но не совсем-юный-Дрейк. Холланд играет Нейтана не во флэшбеках, а в основном повествовании. Вас ждёт первое приключение Нейтана и Салли. Дэн Трахтенберг, режиссёр

Кроме того, постановщик отверг популярные слухи, что Брайан Крэнстон («Во все тяжкие») сыграет Салли.

Брайан Крэнстон крутой, он бы мог хорошо подойти на роль. Но мы ещё не всё решили. Все эти слухи про Салли основаны на старых черновиках сценария. Думаю, это всегда было только на уровне слухов. А так Салли разумеется появится в фильме, но мы пока не обсуждали претендентов на роль. Дэн Трахтенберг, режиссёр

Об экранизации популярной серии экшен-адвенчур Uncharted говорили ещё несколько лет назад. В конце 2018-го проект потерял режиссёра Шона Леви («Ночь в музее»). Его пост занял Трахтенберг, известный по фильму «Кловерфилд, 10», эпизоду «Чёрного зеркала» про виртуальную реальность и фан-короткометражке Portal.

Sony уже назвала дату выхода картины — 18 декабря 2020 года.