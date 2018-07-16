В Сети появился фанатский короткометражный фильм по мотивам игры Uncharted — именно на него несколько дней назад намекал Нейтан Филлион («Светлячок», «Касл»). Актёр сыграл в короткометражке искателя приключений Натана Дрейка — главного героя серии. Роль его наставника Виктора Салливана исполнил Стивен Лэнг («Аватар»), а Елену Фишер сыграла Марсей Монро («Эпизоды»).

Как отметил в своём Instagram Нейтан Филлион, он давно хотел сняться в этой роли и увидеть такой фильм. Он поблагодарил режиссёра ленты Аллана Юнгара за проделанную работу и компанию Naughty Dog за создание такого удивительного персонажа. И, конечно же, фанатов — за превосходный вкус.

Напомним, планируется и полноценный фильм по Uncharted с режиссёром Шоном Леви (снимал «Живую сталь» и продюсировал «Прибытие») и Томом Холландом в роли юного Натана Дрейка.

Продолжение сериала «Светлячок»: а нужно ли? Продолжение сериала «Светлячок»: а нужно ли? Фанаты давно мечтают о возрождении культового сериала, но не разочарует ли оно их? Взвесим все за и против.