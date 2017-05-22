Том Холланд сыграет молодого Нейтана Дрейка в экранизации Uncharted

Том Холланд сыграет молодого Нейтана Дрейка в экранизации Uncharted

Появились подвижки в экранизации приключенческой игры Uncharted. Портал Deadline сообщает, что студия Sony пересмотрела концепцию фильма и позвала актёра Тома Холланда («Человек-паук: Возвращение домой») на роль молодого Нейтана Дрейка, главного героя игр.

Действие ленты развернётся до событий игр. В фокусе окажется история становления Дрейка, а одним из ключевых персонажей станет Виктор Салливан, наставник главного героя.

По информации издания, студия откажется от уже существующего сценария и закажет новый. Портал уверяет, что решение о смене концепции принял лично глава кинокомпании Sony Том Розман. Это случилось после того, как он посмотрел фильм «Человек-паук: Возвращение домой» с участием Тома Холланда.

Пока что о новом фильме почти ничего не известно. К ленте прикреплён режиссёр Шон Леви (снимал «Живую сталь» и продюсировал «Прибытие»). Дата выхода не называется.

Uncharted — серия видеоигр в жанре приключенческого экшена, тепло принятая критиками и игроками. Действие игры разворачивается вокруг харизматичного искателя сокровищ Нейтана Дрейка, который путешествует по миру и раскрывает загадочные истории.