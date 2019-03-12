Режиссёр сериала «Рассказ служанки» Майк Баркер стал постановщиком киноадаптации романа «Талисман» Стивена Кинга и Питера Страуба, сообщает Collider. Сценарий для фильма напишет Крис Спарлинг («Погребённый заживо»). Производством будет заниматься студии Стивена Спилберга Amblin.

Книга рассказывает о мальчике по имени Джек Сойер и его матери. Они вынуждены переезжать с места на место, спасаясь от долгов и гонений. Мать Джека скоро умрёт от рака, и мальчик не знает, как ей помочь. Но вскоре он узнаёт, что ему предстоит открыть проход между мирами и найти таинственный Талисман. С его помощью Джек может спасти не только маму, но и весь мир. У «Талисмана» есть продолжение — роман «Чёрный дом» про повзрослевшего Джека.

Права на экранизацию романа Стивен Спилберг приобрёл ещё в 1982 году — за два года до его выпуска. Когда книга увидела свет, Спилберг был готов снять фильм, но проект отложили. После этого по роману хотели снять мини-сериал, но в 2008 году решили вернутся к формату полнометражной картины. В 2017-м появились слухи, что режиссёром проекта станет Джош Бун.