Стивена Кинга экранизируют часто, и немалую роль в этом играет его собственное желание. Писатель порой отдаёт права на экранизации за копейки, поскольку сам хочет увидеть, как его романы и рассказы адаптируют для экрана. В последние годы экранизации Короля ужасов и их анонсы появляются как грибы после дождя. Одни работы радуют критиков и зрителей («Оно», «Мистер Мерседес»), другие вызывают споры («Игра Джералда», «11/23/63», «1922»), а третьи хочется поскорее забыть («Туман», «Тёмная башня»). Но всё это лишь вершина айсберга. В цехах студий готовятся ещё восемнадцать экранизаций Кинга! И обо всех мы сейчас расскажем.

Мы разбили все грядущие адаптации на три категории. В первую вошли те, что точно увидят свет. Ко второй относятся проекты, недавно запущенные в производство. Их мы отслеживаем по новостям, датированным 2017-2018 годами. Третья — анонсированные проекты, над которыми ещё не началась работа (не факт, что они дойдут до этого этапа). Адаптации, попавшие в «производственный ад», мы даже не рассматриваем — с ними этот список увеличился бы вдвое!

Вот-вот выйдут

Сериал «Касл-Рок» (Castle Rock)

Сериал, первые три серии которого выходят уже сегодня, рассказывает о вымышленном городке Касл-Рок (штат Мэн), где происходят мистические происшествия. В основу шоу лягут несколько произведений Кинга, которые образуют отдельную вселенную. В трейлерах мелькали кадры, относящиеся к «Зелёной миле», «Оно», «Мизери», «Ловцу снов», «Нужным вещам» и другим рассказам и романам.

Исполнительный продюсер «Касл-Рока» — Джей Джей Абрамс, а Кинг выступает консультантом. Производством занимаются студии Warner Bros. Television и основанная Абрамсом Bad Robot. Все десять эпизодов «Касл-Рока» были заказаны стриминговым сервисом Hulu.

Главную роль в «Касл-Роке» исполняет Билл Скарсгард, сыгравший клоуна Пеннивайза в экранизации «Оно» 2017 года. Кроме него, в «Касл-Роке» играют Мелани Лински («Два с половиной человека»), Андре Холланд («Лунный свет», «Больница Никербокер»), Джейн Леви («Зловещие мертвецы: Чёрная книга», «Не дыши») и Сисси Спейсек («Кэрри» 1976 года).

От «Касл-Рока» мы ждём адаптации и малоизвестных произведений, и популярных романов вроде «Оно» и «Зелёной мили». По словам авторов, сериал будет сочетать события из книг и новые сюжетные линии.

«Оно: часть 2» (It: Chapter Two)

Продолжение фильма «Оно», отличного хоррора 2017 года. Повзрослевшие участники Клуба неудачников собираются спустя 27 лет, чтобы раз и навсегда поквитаться с клоуном Пеннивайзом. В Дерри вновь происходят убийства, и Майк — единственный, кто остался в городе, — зовёт остальных вернуться и завершить начатое. Но не все находят силы бороться со злом — кому-то легче покончить с собой, чем вновь столкнуться с древним ужасом.

Команда всё та же — режиссёр, сценаристы и продюсеры, которые работали над первой частью. Съёмки уже начались, а за ними последует длительный этап пост-продакшена — какой ныне ужастик без спецэффектов!

Продюсеры подыскали на главные роли взрослых исполнителей. Но и дети-актёры тоже появятся в кадре — скорее всего, во флэшбеках.

Беверли: София Лиллинс / Джессика Честейн

Билл: Джейден Либерер / Джеймс Макэвой

Майк: Чоузен Якобс / Исайя Мустафа

Ричи: Финн Вулфард / Билл Хейдер

Бен: Джереми Рей Тейлор / Джей Райан

Эдди: Джек Дилан Грейзер / Джеймс Рэнсон

Стэнли: Уайатт Олефф / Энди Бин

Возможно, со взрослыми актёрами фильм потеряет часть очарования. Но хочется верить, что сиквел не скатится до уровня ужастиков категории B, где несколько болванов один за другим гибнут от лап чудища.

У режиссёра есть несколько козырей в рукаве — надеемся, он ими воспользуется. Например, из первой части картины вырезали некоторые особо жуткие сцены — видимо, припасли для второй. В одной из них раскрывается предыстория Пеннивайза — в этой сцене клоун пожирает ребёнка. Ещё одна удалённая сцена рассказывает о таинственном пожаре в Дерри.

Ужастик Мускетти заслуженно стал одним из главных хитов 2017-го — ждём того же и от сиквела! В кино его увидим уже 5 сентября 2019 года.

Экранизации в работе

Сериал «Тёмная башня» (The Dark Tower)

Самый известный и масштабный цикл Стивена Кинга объединяет персонажей и сюжеты всех его главных произведений. Писатель называет «Тёмную башню» своим magnum opus, главным творением. Стрелок Роланд путешествует по миру, похожему на смесь Дикого Запада и постапокалипсиса, и ищет Тёмную башню — центр мироздания. Стрелок верит, что в ней найдёт ответ на вопрос, как спасти вселенную, погибающую от рук Алого короля.

Сериал хотели запустить сразу после фильма, но картина провалилась в прокате, её разнесли в пух и прах и критики, и зрители. Казалось, идея сериала погибла, но права на шоу выкупил интернет-гигант Amazon. Новая экранизация «Тёмной башни» расскажет о прошлом Стрелка — вероятно, в основу сюжета лягут события романа «Колдун и кристалл». По последним данным, Amazon планирует начать съёмки уже этим летом, но пока о сериале нет никаких подробностей.

«Доктор Сон» (Dr Sleep)

Роман рассказывает историю повзрослевшего Дэниела Торренса — мальчика Дэни из «Сияния». Дэниел живёт в нью-йоркском пригороде и работает в хосписе. Он всё ещё страдает от психологической травмы, полученной в детстве. При помощи своего дара Сияния он облегчает безнадёжно больным уход из жизни.

Фильм ставит Майк Флэнеган, у которого большой опыт работы с хоррорами. Он писал сценарии, снимал и монтировал «Окулус», «Уиджи. Проклятие доски Дьявола» и «Игру Джеральда» (триллер для Netflix по одноимённому роману Кинга). Флэнеган перепишет черновик от Акивы Голдсмана — сценариста известного, но не всегда успешного. На его счету как «Оскар» за «Игры разума», так и провальные «Бэтмен и Робин», «5-я волна» и «Меч короля Артура». На главную роль создатели позвали Юэна Макгрегора.

Warner Bros. позиционирует картину как сиквел «Сияния». Формально студия права, но фильм Кубрика отличался от первоисточника в нескольких ключевых деталях, поэтому экранизацию «Сияния» стоит воспринимать как отдельное произведение. А «Доктор Сон»-то продолжает именно книгу! Как сильно Флэнеган перелопатит роман, чтобы получилось продолжение фильма Кубрика?

Премьера намечена на 24 января 2020 года.

«Кладбище домашних животных» (Pet Sematary)

Роман-первоисточник рассказывает о молодой семье Кридов, которая переехала в дом рядом с проклятым индейским кладбищем. Те, кого на нём хоронят, возвращаются с того света. Герои решили похоронить на кладбище своего сбитого машиной кота, чтобы он воскрес. Эксперимент удался, хотя оживший питомец оказался вонючим и жестоким. Но вскоре случается страшное: машина сбивает уже сына Кридов. Обезумевшие от горя родители решают и его воскресить на проклятом кладбище…

По словам Кинга, собственный роман показался ему настолько страшным, что он не хотел отдавать его в издательство — но всё же решился из-за финансовых проблем. В 1989 году роман экранизировала Мэри Ламберт. И хотя сюжет упростили, а концовку изменили, фильм окупился и был тепло принят зрителями.

Снимать ремейк планирует студия Paramount, которая уже ведёт переговоры с режиссёрами и актёрами. По данным СМИ, поставят фильм Кевин Колш и Деннис Уидмайер, режиссёры молодые и неопытные — ранее они сняли только пару короткометражек и фантастический триллер «Глаза звезды». Действие развернётся спустя 30 лет после событий оригинала. Постаревшего Луиса Крида может сыграть Джейсон Кларк («Терминатор: Генезис). Paramount хотят выпустить фильм в 2019 году — как раз спустя 30 лет после первой части.

«Воспламеняющая взглядом» (Firestarter)

Девочка Чарли обладает даром пирокинеза, то есть может силой мысли поджигать предметы на расстоянии. А всё потому, что её родители участвовали в тайном правительственном эксперименте. Отец девочки получил дар телепатии, а мать научилась двигать предметы взглядом.

Эту книгу экранизировали дважды: в 1984 году вышел фильм с Дрю Бэрримор, а в 2002-м — его продолжение. Теперь уже упоминавшийся Акива Голдсман планирует запустить ремейк при участии студий Universal и Blumhouse. Последняя специализируется на низкобюджетных фильмах ужасов, таких как «Паранормальное явление», «Астрал» и «Сплит». Режиссёром значится Фатих Акин (драма «Головой о стену»), а сценаристом — Скотт Тимс («Нарко»).

Из «чистого» ремейка вряд ли выйдет что-то путное. Другое дело — если создатели переосмыслят сюжет. Несколько лет назад в Голливуде планировали фильм «Контора», который рассказывал бы о событиях «Воспламеняющей взглядом» с точки зрения властей. Наверняка нам показали бы и другие эксперименты — может, в один фильм даже уместили бы героев разных произведений Кинга. Могла получиться своего рода «Хижина в лесу» — великолепная деконструкция штампов. Сюжеты о правительственных экспериментах и девочками со сверхспособностями сейчас в тренде — спасибо «Очень странным делам».

«8»

Сериал с лаконичным названием «8» (не путать с Sense8!) основан на повести «Н.» («N.») — одной из самых психологичных и лавкрафтианских книг Короля ужасов. Главный герой, психиатр, проводит сеансы с неким господином Н. Пациент болен обсессивно-компульсивным расстройством, а его рассказы становятся всё более загадочными и жуткими. С его слов выходит, что болезнь связана с мегалитом вроде Стоунхенджа, расположенным в штате Мэн. Кинг не скрывает, что «Н.» — его оммаж повести Артура Мейчена «Великий бог Пан», которой вдохновлялся и Лавкрафт.

Пилотный эпизод грядущего сериала снимает Дэвид Ф. Сандберг («И гаснет свет…», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»). Сценарий пишут Эндрю Баррер и Гейб Феррари, работавшие над сюжетом «Человека-Муравья и Осы».

«Н.» адаптировали и раньше. На YouTube можно посмотреть анимационную короткометражку из 25 фрагментов по полторы минуты каждый. А недавно Marvel опубликовали сборник комиксов по Кингу Just After Sunset, среди которых есть и «Н.».

«Мой милый пони» (My Pretty Pony)

Короткий рассказ, по стилю больше похожий на работы Брэдбери, чем Кинга. Умирающий старик дарит внуку карманные часы и даёт наставления о скоротечности времени. Вот и вся история — неясно, что здесь экранизировать.

Но Фил Вурцель со своей студией Firel Films всё же попробует. На роль дедушки он зовёт Тобина Белла — Конструктора из серии триллеров «Пила». А роль внука может отойти Ноа Джупу («Тихое место», «Чудо»). Правда, пока актёры официально не утверждены.

Слово автору Однажды у Кинга спросили, экранизацию какой своей книги он хотел бы увидеть. Ответ удивил журналистов. Думаю, «История Лизи». Это одна из моих любимых книг, и я бы с удовольствием посмотрел её экранизацию, особенно теперь, когда появилось столько возможностей на стриминговых сервисах и кабельных сетях. Писатель хотел бы видеть именно сериал. Сравнивая их с фильмами, Кинг привёл любопытную аналогию (которая, к слову, отлично подходит к экранизации «Тёмной башни»): В сериалах больше свободы. Когда по книге снимают фильм, происходит то, что я называю «сидением на чемоданах». Это когда вы пытаетесь упихнуть всё шмотьё в чемодан, а он не желает закрываться. В итоге вы на него садитесь, пока он не защёлкнется. Но в конце концов он распахнётся, и всё ваше грязное бельё выпадет наружу. Так что это тяжело — взять книгу, полную деталей и вращающихся шестерёнок, и упихнуть её в два часа десять минут. А в сериале у вас десять часов, и вы можете снять что-то вроде «Рассказа служанки», такое же удивительное. Роман вышел в 2006 году. Главная героиня — Лизи Лэндон, вдова известного писателя. С тех пор как её муж погиб, жизнь Лизи превратилась в кошмар. Агенты писателя преследуют женщину, пытаясь получить права на книги, а её сестра Аманда сходит с ума. В «Истории Лизи» мало мистики и хоррора — это скорее психологический триллер. Для Короля ужасов книга имеет особое значение: он посвятил её своей жене Табите.

Недавно анонсированы

«Высокая зелёная трава» (In the Tall Grass)

Эту книгу Стивен написал вместе со своим сыном, известным под псевдонимом Джо Хилл. Однажды брат и сестра Кэл и Бекки, проезжая мимо огромного поля, заросшего высокой травой, услышали крик маленького мальчика. Герои решили спасти ребёнка и бросились в траву. К их ужасу, вскоре они заблудились и потеряли друг друга из виду.

Адаптировать повесть собирается Винценцо Натали («Куб», «Химера»), а на главную роль зовут Джеймса Марсдена из «Мира Дикого Запада». Инициатор сделки — Netflix. Для сервиса это будет уже третья картина по Кингу — до этого вышли «Игра Джеральда» и «1922».

«Долгая прогулка» (The Long Walk)

«Голодные игры», которые мы заслужили. Действие романа разворачивается в будущем, где США превратились в жестокое военное государство. Каждый год правительство организует «Долгую прогулку», в которой участвует сотня специально отобранных юношей со всей страны. Они должны безостановочно идти вперёд, пока не останется только один. Путь через всю Америку начинается в штате Мэн. Свернёшь в сторону, сбавишь шаг или ударишь соперника — получишь предупреждение от охранников, патрулирующих дорогу. Три предупреждения — и тебя убивают.

Снять картину планирует студия New Line, ответственная за «Оно» 2017 года. Сценаристом и продюсером станет Джеймс Вандербилт. За его плечами есть как спорные блокбастеры вроде «Дня независимости 2» и «Нового Человека-паука», так и хиты вроде детективного триллера «Зодиак». Ранее «Долгую прогулку» должен был снимать Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Мгла» и «Зелёная миля»), но фильм угодил в «производственный ад», и права вернулись к Кингу.

«Томминокеры» (Tommyknockers)

Пьянчуга-писатель и его подруга обнаружили во дворе корабль пришельцев, пролежавший там много лет. Когда герои приступают к раскопкам, по всему городу начинаются загадочные явления: жители превращаются в странных «томминокеров», обладающих сверхчеловеческими способностями.

Уже есть экранизация «Томминокеров» 1993 года от ABC. Но она вышла противоречивой и со слабыми спецэффектами (посмотрите, например, что о минисериале думает Ностальгирующий Критик), так что новая не помешает. Романом заинтересовались мастер ужасов Джеймс Ван («Пила», «Астрал», «Заклятие») и продюсер Рой Ли. Над адаптацией будут работать Vertigo Entertainment (студия Ли) и Atomic Monster (студия Вана). В проект также позвали Ларри Санитски, продюсера мини-сериала 1993 года. Сейчас команда ищет компанию, которая готова вложиться в проект.

«Противостояние» (The Stand)

Один из главных романов Кинга рассказывает о смертоносной эпидемии, которая охватила всю Землю. Немногие выжившие сбиваются в стаи и борются за припасы. Именно тут впервые появился загадочный Человек в чёрном — Рэндалл Флегг, который позже бросал вызов Роланду в «Тёмной башне».

Книгу уже экранизировали — в 1994 году вышел мини-сериал из четырёх эпизодов. Слухи о новой экранизации ходят с 2014 года. Тогда СМИ сообщали, что за проектом закрепили продюсера и режиссёра Джоша Буна (сейчас он переснимает «Новых мутантов» во вселенной Людей Икс). Сервис CBS All Access (там показывают «Звёздный путь: Дискавери») якобы планирует заказать один завершённый сезон из десяти часовых эпизодов. Все серии Бун снимет сам, и покажут их только на CBS All Access.

«Храм из костей» (The Bone Church)

Не рассказ и не роман, а поэма! Кинг написал её ещё в 1960-х, но опубликовать решился только в 2009-м, после тщательной редактуры. По сюжету незнакомец в баре рассказывает страшную историю экспедиции, которая отправилась в джунгли. Из тридцати двух её участников выжили только трое. Они добрались до Костяной церкви и встретили настоящих мамонтов.

За экранизацию берётся компания Cedar Park, которой руководят режиссёр Дэвид Эйр («Отряд самоубийц», «Яркость») и продюсер Крис Лонг. Последнему уже доводилось адаптировать Кинга для малых экранов — Лонг был исполнительным продюсером сериала «Мистер Мерседес». Подробностей о сериале пока нет, даже не назван канал, который будет его показывать.

«Талисман» (Talisman)

Этот роман Кинг написал вместе с Питером Страубом. У нас «Талисман» также издавали под заголовком «Столкновение миров». Книга рассказывает о мальчике по имени Джек Сойер и его матери. Они вынуждены переезжать с места на место, спасаясь от долгов и гонений. Мать Джека скоро умрёт от рака, и мальчик не знает, как ей помочь. Но вскоре он узнаёт, что ему предстоит открыть проход между мирами и найти таинственный Талисман. С его помощью Джек может спасти не только маму, но и весь мир. У «Талисмана» есть продолжение — роман «Чёрный дом» про повзрослевшего Джека.

Снимать картину планирует студия Стивена Спилберга Amblin. Режиссёром проекта может стать Джош Бун. Непонятно, правда, когда он успеет снять и «Талисман», и «Противостояние».

«Спящие красавицы» (Sleeping Beauties)

Этот роман ещё только готовится к публикации на русском языке. Его Стивен написал вместе с другим своим сыном, Оуэном Кингом. По сюжету все женщины в мире уснули, закутавшись в странную паутину. Если их разбудить или порвать сеть, они впадают в ярость. Во сне женщины бредут в неизвестном направлении. Но есть одна девушка, которая не попала под действие аномалии, — Эви. Героям предстоит выяснить, кто она: феномен или демон.

Роман у Кингов получился провокационный. И хотя его мораль угадывается ещё с аннотации (спойлер: мужчины дичают без женщин), книга стала успешной.

Права на экранизацию приобрела студия Anonymous Content, которая будет разрабатывать сериал вместе с писателями. Продюсеры подобрались видные и опытные. Майкл Шугар работал над картинами «В центре внимания» (два «Оскара») и «Не сдавайся», сериалами «13 причин почему», «Больница Никербокер» и The OA. А Эшли Залта участвовала в создании сериала «Маньяк» для Netflix.

«Гретель» (The Gingerbread Girl)

В этом психологическом триллере Кинг снова исследует отношения между мужчиной и женщиной. В оригинале название отсылало к сказке «Пряничный человечек» (аналог нашего «Колобка»), но русское заглавие переиначили, привязав к «Гензелю и Гретель». Повесть рассказывает об Эмили Оуэнсби, которая однажды обнаружила свою маленькую дочку мёртвой. Чтобы спастись от страшных мыслей, Эмили бросает мужа и убегает на остров, где у её отца был домик. Там Эмили знакомится со странными богачами.

Экранизацию запускает в производство студия Brainstorm Media. Сценарий пишет сам Кинг вместе с Крейгом Р. Бэксли, а Митчел Гэллин будет продюсером. У этих двоих большой опыт работы с адаптациями Кинга. Бэксли снимал экранизации «Бури столетия», «Бермудского треугольника», «Королевского госпиталя» и «Красной розы». А Гэлин продюсировал «Кладбище домашних животных», «Противостояние» и «Лангольеров».

«И пришёл бука…» (The Boogeyman)

Этот лаконичный рассказ был опубликован в марте 1973-го. Его герой, мистер Биллингс, недавно потерял троих детей. Он считает, что во всём виновато чудище по прозвищу Бука, обитающее в чуланах и шкафах. Биллингс приходит на сеанс к психологу и рассказывает о случившемся, но вдруг понимает, что перед ним вовсе не человек.

Над адаптацией поработают сценаристы Брайан Вудс и Скотт Бек, написавшие сюжет недавнего хита Джона Красински «Тихое место». Продюсерами выступят представители студий Fox и 21 Laps.

«И пришёл бука…» — один из любимых рассказов молодых режиссёров: по нему наснимали уже семь короткометражек. Всё потому, что Кинг поддерживает новичков от кинематографа: он отдаёт неэксклюзивные права на экранизации некоторых своих рассказов всего за один доллар при условии, что проект будет некоммерческим. Fox и 21 Laps станут первыми крупными студиями, которые взялись за эту историю.

«Почти как „бьюик“» («From a Buick 8»)

Этот роман напоминает другую историю Кинга про мистические машины — «Кристина», по которой Джон Карпентер снял одноимённый фильм. Сюжет разворачивается в небольшом городке Сталтер, Пенсильвания. Из-за несчастного случая с пьяным водителем погибает местный полицейский Керт Уилкокс. Его сын Нед берётся за расследование, и улики приводят его в гараж отдела полиции, где много лет стоит загадочный автомобиль, похожий на «Бьюик Роудмастер» 1958 года выпуска. Машина скрывает множество тайн: вместо руля у неё колесо, а аккумулятор ни к чему не подключён. По какой-то причине полицейские очень боятся этой машины и никому о ней не говорят.

Права на экранизацию выкупил продюсер «Святых из Бундока» Ашок Амритрадж. Режиссёром и сценаристом выступит Уильям Брент Белл, поставивший в 2015-м хоррор «Кукла».

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Если проанализировать подборку, становится ясно, что больше всего шансов на экранизацию у тех проектов, которые связаны с уже вышедшими фильмами, — у сиквелов и ремейков. Возможно, голливудским студиям всё-таки стоит рискнуть и обратить внимание на ещё не экранизированные книги? Впрочем, поддержим Стивена Кинга: пусть лучше сервисы типа Netflix снимают длинные истории в виде сериалов, чем киношники запихивают кучу событий в один чемодан.