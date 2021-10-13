Ридли Скотт: «Чужой» Ноа Хоули не превзойдет оригинальную картину

Ридли Скотт в интервью Independent прокомментировал провал «Чужого: Завет» в прокате и поделился своими мыслями о сериале Ноа Хоули.

Взять «Прометей» 2012 года. Я не показал в нем чужого. И студия сказала: «Видишь, это не очень хорошо!» Серьезно? Я вернул чужих в «Завете». Когда у тебя есть такое чудесное создание, со временем оно действительно надоедает. Поэтому приходится думать головой.

Так режиссер подчеркнул иронию того, что «Прометей» собрал 404 миллиона долларов в прокате, а «Завет» — всего 240 миллионов.

Что касается проекта за авторством шоураннера «Фарго» и «Легиона», то Ридли Скотт не разделяет всеобщего энтузиазма.