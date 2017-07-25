Рик Декард в России! Вот каким мог выйти сиквел «Бегущего по лезвию» много лет назад

Рик Декард в России! Вот каким мог выйти сиквел «Бегущего по лезвию» много лет назад

На прошедшем Комик Коне сценарист «Бегущего по лезвию» Хэмптон Фэнчер рассказал, что изначально сиквел планировали снимать через год после выхода оригинального фильма. Как сказал Фэнчер, они даже обсуждали с Ридли Скоттом детали будущего проекта, но ничего не получилось из-за юридических проблем.

Однако главной новостью стало то, что у Фэнчера и Скотта была идея отправить Рика Декарда в Россию.

Наверное, потому что я читал много газет. Я подумал, что Декард попал в плохие обстоятельства — о нем ничего не было слышно — и его назначили «бегущим по лезвию» в Москве […] Я помню, как сказал Ридли: «Харрисон в Москве!». Клёво же, так? Он просто пожал плечами, и ничего не вышло. Сценарист Хэмптон Фэнчер

Сценарист также рассказал, что по его задумке фильм должен был быть похож на романы Джона Ле Карре («Ночной администратор», «Особо опасен»). Теперь остается только гадать, как бы выглядел такой сиквел «Бегущего по лезвию» и куда пропал Рик Декард. Об этом расскажет «Бегущий по лезвию 2049», который стартует в прокате 6 октября.

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