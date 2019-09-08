Вслед за трилогией «В память о прошлом Земли» киноадаптацию получит ещё один роман Лю Цысиня — «Эра сверхновой», получившая «Хьюго». По данным китайский инсайдеров, фильм напишет и снимет Кун Эргоу, который также вовлечён в производство сериала «Задача трёх тел» как продюсер.

«Эра сверхновой» (или «Эпоха сверхновой») вышла в 1999 году и стала первым большим произведением фантаста. Роман рассказывает о последнем поколении людей, которые остались в живых после облучения сверхновой и теперь пытаюсь сформировать своё будущее.

Точный график производства фильма пока неизвестен, но ожидается, что премьера картины состоится где-то через два года.

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Интервью: Лю Цысинь, автор «Задачи трёх тел» | Книги | Мир фантастики и фэнтези

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Лю Цысиня называют одним из трёх «генералов» китайской НФ. Автор трилогии «Задача трёх тел» рассказал, как видится фантастика из Китая. Между прочим, это первое интервью китайского фантаста на русском

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