Вслед за трилогией «В память о прошлом Земли» киноадаптацию получит ещё один роман Лю Цысиня — «Эра сверхновой», получившая «Хьюго». По данным китайский инсайдеров, фильм напишет и снимет Кун Эргоу, который также вовлечён в производство сериала «Задача трёх тел» как продюсер.

«Эра сверхновой» (или «Эпоха сверхновой») вышла в 1999 году и стала первым большим произведением фантаста. Роман рассказывает о последнем поколении людей, которые остались в живых после облучения сверхновой и теперь пытаюсь сформировать своё будущее.

Точный график производства фильма пока неизвестен, но ожидается, что премьера картины состоится где-то через два года.