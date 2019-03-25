«Роскосмос» заключил два контракта с американской компанией Space Adventures на запуск туристов в космос на корабле «Союз МС-10». Об этом «Ведомостям» рассказал Дмитрий Рогозин. Запуски планируются в 2020 и 2021 году, но кто полетит к МКС, пока неизвестно.

Как сообщил Рогозин, в будущем «Роскосмос» планирует около четырёх таких запусков каждый год. Он уверен, что найдётся не мало желающих полететь к МКС. Такое удовольствие обойдётся примерно в 40 миллионов долларов.

Сейчас корабль «Союз МС-10» — единственный способ доставки экипажа к космической станции. Его прямым конкурентом является тестируемый Crew Dragon от SpaceX, который 3 марта впервые успешно пристыковался к МКС, а 8 марта вернулся на Землю. Пока без астрономов на борту.

Первого космического туриста — японского миллиардера Юсаку Маэдзаву — компания планирует отправить на лунную орбиту на ракете-носителе Starship. Совсем скоро должен пройти первый тестовый полёт.