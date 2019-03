Корабль компании SpaceX Crew Dragon совершил успешную стыковку с МКС в автоматическом режиме. Понаблюдать за ней в прямом эфире можно было в трансляции NASA.

Мягкая стыковка произошла в 13:51 по МСК, жесткая сцепка — в 14:02. Примерно через два часа после стыковки астронавты МКС смогут открыть люк и зайти на корабль.

The @SpaceX Crew Dragon is attached to the @Space_Station! It's a first for a commercially built & operated spacecraft designed for crew! #LaunchAmerica pic.twitter.com/ddck58TVnP

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) March 3, 2019