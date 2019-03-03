Корабль компании SpaceX Crew Dragon совершил успешную стыковку с МКС в автоматическом режиме. Понаблюдать за ней в прямом эфире можно было в трансляции NASA.

Мягкая стыковка произошла в 13:51 по МСК, жесткая сцепка — в 14:02. Примерно через два часа после стыковки астронавты МКС смогут открыть люк и зайти на корабль.

Crew Dragon пристыковался к МКС! Это первый коммерческий корабль для доставки экипажа!

На орбите Crew Dragon проведёт пять дней, а потом вернётся на Землю. Первый тестовый запуск корабля состоялся 2 марта с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде. На борту в качестве нагрузки находился манекен в виде планеты Земля по имени Рипли.

Crew Dragon построен в рамках Commercial Crew Program — программы NASA по стимулированию разработки космических кораблей частными компаниями. Он был создан для доставки экипажей на космическую станцию. Если все тесты пройдут успешно, SpaceX начнёт испытательные полёты с астронавтами на борту уже в июне 2019 года.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики