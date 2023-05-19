Российский художник выпустил первый номер комикса «Северный Паук»

Российский художник Евгений Зубков, которого вы можете знать по артам про Северного Паука, внезапно представил дебютный выпуск комикса про Человека-паука из Сибири.
В этом ему помогло издательство «Терлецки Комикс», а также Егор Герасимов (рисунок), Даша Одуванчик (цвет), Дональд Блэйк (дизайн и вёрстка), Ной Окаро (корректура) и продюсер Виталий Терлецкий.
Первый выпуск доступен совершенно бесплатно. По словам Зубкова, это только начало большой истории, которую ему не терпится рассказать.
Те, кому понравилась работа Зубкова и его команды, могут подписаться на VK Donut. Взамен они готовы делиться рабочим процессом, показывать новые выпуски заранее и не только.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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