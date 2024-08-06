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С кем игроки целовались и занимались сексом чаще всего в Baldur's Gate 3 — и другая статистика
Дмитрий Кинский
7 августа 18:52
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1 минута на чтение
Larian Studios в честь годовщины Baldur's Gate 3 вновь поделилась занимательной статистикой.
Приводим самые интересные моменты:
  • 1,9 миллиона игроков превратили себя в сыр;
  • Больше 141 тысячи игроков завершили прохождение RPG в режиме «Чести» (с более строгими правилами, мощными боссами и одни слотом сохранения);
  • 93% игроков решили создать своего персонажа;
  • Самым популярным классом стал Паладин, а расой — эльфы;
  • 15% игроков решили проходить BG3 с Темным соблазном;
  • Из оригинальных персонажей чаще всего выбирали Астариона. Второе место занял Гейл, а третье — Шэдоухарт;
  • Компаньоны получили 75 миллионов поцелуев. Разработчики попросили сбавить обороты, иначе у них пиксели сотрутся;
  • Чаще всего целовали Шэдоухарт и Астариона, а меньше — Минтару;
  • Игроки занимались сексом с Хальсином 658 тысяч раз. В 70% случаев друид был в человеческом обличье, а 30%... кхм, в медвежьей;
  • 1,8 миллиона игроков решили предать Императора;
  • Шкряба погладили 120 миллионов раз, а медвесыча — 41 миллион;
  • Игроками было предпринято 141 тысяч попыток погладить Его Величество. Как отметили в студии, урок был усвоен;
  • 34 игрока, будучи Лаэзель, предпочли покончить с собой (в игре!) в конце игры, когда Влаакит отвергла их.

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Дмитрий Кинский
7 августа 18:52

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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