В прошлом года китайская компания DMG выкупила права на экранизацию книжного цикла «Космер» американского фантаста Брендона Сандерсона. Представители компании настроены очень амбициозно: они готовы вложить до 270 миллионов долларов в производство трёх фильмов по мотивам книги «Путь королей». Сам писатель одобряет действия студии, поскольку те глубоко знакомы с произведениями Сандерсона и обладают схожим видением.

Теперь появились подробности о первых подвижках в процессе. Издание Variety сообщает, что компания готовит 15-минутную презентацию цикла «Архив Буресвета» в формате виртуальной реальности для встречи с инвесторами. Представители студии считают, что необычная подача поможет привлечь финансирование. По их словам, произведения Сандерсона можно поставить в один ряд с книгами Толкина и Мартина.

Как правило, на встречах с инвесторами создатели картин ограничиваются концепт-артами, черновиками сценариями, или вовсе всё обсуждение проходит на словах. Variety подчёркивает, что применение виртуальной реальности может стать новым трендом, который поможет привлечь новую аудиторию. DMG не планирует останавливаться на одних только фильмах — в компании надеются запустить в производство сериалы, видеоигры и другие виды развлекательного контента.

Сам Брендон Сандерсон рассказал изданию, что уже посмотрел первый вариант VR-презентации и очень ею впечатлился.

Это невероятно. Можно увидеть все эти Великие бури, сражения и каньоны с причудливой живностью. Писатель Брендон Сандерсон

Сейчас компания параллельно работает над экранизациями двух книг Сандерсона. Первую мы упомянули выше — это эпическое фэнтези «Путь королей» («Обречённое королевство» в старом переводе) из цикла «Архив буресвета». Его действие разворачивается в мире под названием Рошар. Это мрачное место, где то и дело проносятся мощные ураганы, народы постоянно воюют друг с другом, а древние стражи давно покинули мир, оставив только могущественные артефакты. Писать сценарий позвали Патрика Мельтона и Маркуса Данстона, которая ранее работали над фильмами серии «Пила».

Вторая экранизация основана на трилогии «Рождённый туманом», в частности на первой книге «Пепел и сталь». В ней действие происходит уже в другой вселенной — Скадриал. Во всём мире власть принадлежит бессмертному богу-тирану Вседержителю, а богатые аристократы держат в подчинении рабов-скаа. Группа благородных преступников строит план по свержению власти тирана, и в этом им помогает алломантия — местная магическая сила, исходящая от металлов. Адаптировать книгу помогает Ф. Скотт Фрэйзером, работавший ранее над фильмом «Три Икса: Мировое господство».

Variety поинтересовалось у Сандерсона, готов ли он сам писать сценарии по мотивам своих произведений. И вот, что ответил писатель:

Я давно понял, что не хочу писать сценарий. Если я буду писать сценарии, то получится типа Майкла Джордана, который играет в бейсбол. Да, выйдет сносно, и наверняка справлюсь на среднем уровне. Но лучше я сконцентрируюсь на том, что у меня получается лучше всего. Писатель Брендон Сандерсон