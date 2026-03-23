Сарик Андреасян снимет фильм по «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях»

Кинокомпания братьев Андреасян и телеканал ТНТ снимут экрнизацию «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» Александра Пушкина. Конкретных деталей пока нет.
Сарик Андреасян
В последнее время кино становится местом для всей семьи. И мне нравится эта тенденция. Говорю, как отец четырех детей: мне приятно смотреть фильмы вместе с ними, а после обсуждать.
Я стараюсь сам производить именно такой контент, чтобы мне не было стыдно не только перед ребенком, но и перед его родителями. Кроме того, мы все читали «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» в детстве. Важно показать детям то, на чем мы выросли, и сделать это масштабно, увлекательно, чтобы люди перечитали оригинал и вспомнили о том, что по-настоящему важно.
Прошлая адаптация народной классики — «Сказка о царе Салтане» — вышла в прокат в феврале и чуть больше чем за месяц собрала более двух миллиардов рублей.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.